El oficialismo convocó a Diputados para el 21 de octubre con un temario propio. Busca restarle quórum a la oposición y reordenar el debate sobre la Ley de Tierras.

La Libertad Avanza pidió una sesión especial para el miércoles 21 de octubre al mediodía en la Cámara de Diputados, y la Secretaría Parlamentaria confirmó la convocatoria. El oficialismo busca con esa movida bloquear el intento opositor de avanzar contra el DNU 70/23.

La solicitud fue encabezada por el diputado cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza. El temario repite dos proyectos que integran la convocatoria opositora del 15 de octubre: la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar.

En cambio, no fue incorporado el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa con la que el Gobierno busca fortalecer la posición del Estado argentino sobre las Islas Malvinas y reformar el sistema de Seguridad Nacional y el aparato de Defensa. Sí quedó incluido el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será dictaminado en un trámite acelerado en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, convocado para el miércoles a las 16.

Reordenamiento legislativo La estrategia oficialista apunta a incorporar una versión atenuada de la Ley de Tierras en el articulado de la norma sobre Propiedad Privada y devolver el proyecto al Senado, donde había obtenido media sanción hace poco más de dos meses. Según el planteo del Gobierno, esa salida permitiría modificar el eje del conflicto sin insistir con la derogación directa de la norma.

El texto original señala que el Gobierno mantiene una postura contraria a cualquier restricción a la compraventa de tierras rurales por parte de extranjeros, pero que decidió ajustar su estrategia al considerar que se trataba de una batalla difícil de sostener en términos políticos. En ese marco, la reposición de la Ley de Tierras por parte de la Corte Suprema, a través de una cautelar a favor de la ONG Árbol de Pie, cambió el escenario parlamentario y le dio al oficialismo un argumento para esperar antes de mover sus fichas.

Además de Discapacidad, Endeudamiento Familiar e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el temario incluye la iniciativa sobre Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y la ley sobre Vandalismo Rural. La definición de quórum en la sesión opositora del 15 de octubre y el dictamen sobre Propiedad Privada aparecen ahora como las variables inmediatas a seguir en la Cámara baja.