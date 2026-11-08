La agenda política sanjuanina de la semana combinó un nuevo pedido de la Justicia Federal sobre la causa del Acueducto Gran Tulum, reclamos vecinales por los cambios en la Red Tulum y roces internos en los espacios de Patricia Bullrich y Javier Milei. También hubo definiciones en el Partido Justicialista y gestos públicos del exintendente Fabián Gramajo de cara a Chimbas.

Tensión entre Bullrich y Milei llega a San Juan

La exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, habría cuestionado la modificación de reglas electorales a menos de un año de las elecciones presidenciales y planteado la necesidad de una interna con el presidente Javier Milei, según trascendió. "Ni los países africanos cambian las reglas a menos de un año de las elecciones presidenciales, nosotros tenemos que ir a una PASO con Milei", habría dicho la dirigente. Las tensiones en la conducción nacional de La Libertad Avanza repercuten en las estructuras provinciales, donde conviven referentes que responden a distintos sectores.

La referencia de Bullrich en San Juan es María Eugenia Raverta, una de las fundadoras del PRO sanjuanino, que participó en la cocina de Recreo, la primera agrupación del macrismo incipiente en la provincia, junto al empresario de la salud Hugo Ramírez. Tras diferencias internas con la conducción del PRO que encabezaban Eduardo Cáceres y Enzo Cornejo, la exconcejal de la Capital se alineó con Bullrich durante la última campaña presidencial. Actualmente responde al diputado nacional José Peluc, representante de Milei en San Juan, quien la designó al frente de la delegación regional del Comité contra la Trata. El esquema abre un interrogante sobre su posición en caso de ruptura entre Milei y Bullrich, en especial si la exministra recibe el respaldo del gobernador Marcelo Orrego.

Pedido de la Justicia Federal por el Acueducto Gran Tulum

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría remitió el viernes 6 de noviembre un pedido a la Justicia sanjuanina para que la jueza de Garantías Mónica Lucero envíe información sobre la investigación de la causa del Acueducto Gran Tulum, por presuntas irregularidades en la construcción de la obra hídrica. Es la segunda solicitud de ese tipo: la primera, formulada por el juez federal Daniel Rafecas, no fue respondida con el detalle requerido por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez, lo que motivó la reiteración.

El traslado del expediente a la órbita federal fue impulsado por el expresidente de OSSE, Fabián Ruiz, quien planteó ante el fuero de Comodoro Py que la causa debía resolverse en esa jurisdicción por tratarse de instituciones que financiaron la obra y por el aval del Gobierno nacional. Entre los investigados figuran el senador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, sin que exista hasta el momento imputación firme ni resolución sobre el fuero competente. En el entorno del exgobernador hay expectativa sobre un eventual pase a la Justicia Federal antes de la audiencia de formalización fijada para el 10 de noviembre.

La agenda libertaria y el alineamiento con Karina Milei

El encargado de la estrategia digital de La Libertad Avanza, Iñaki Gutiérrez, visitó San Juan por tercera vez el viernes 6 de noviembre, en el marco de un encuentro nacional de juventudes libertarias realizado en Hugo Espectáculos, con representantes de distintas provincias y sin acceso para la prensa local. En un comunicado difundido durante el acto, Peluc afirmó: "En San Juan somos karinistas y seguiremos en el camino que ella nos indique", en referencia a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El comunicado remarcó que el trabajo político provincial se desarrolla según los lineamientos de Karina y Javier Milei, y que la estrategia electoral para 2027 se definirá de acuerdo con las directivas de la conducción nacional, ya sea en soledad o mediante un frente electoral. La definición matiza una declaración previa de Peluc en un encuentro en la finca Los Amigos, en Rawson, donde había sostenido: "Debemos prepararnos para ir solos", sin que esa frase implique necesariamente una decisión definitiva.

Convocatoria de la Cruzada Renovadora

El exintendente de la Capital y jefe de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens, difundió en sus estados de WhatsApp una invitación a una cena partidaria prevista para el sábado a las 21, con una lista de aproximadamente 15 invitados, entre ellos los apellidos Navarro, Toledo e Iturrieta, y el pedido de que los asistentes llevaran bebidas.

Festejo del Día de la Madre en el PJ

Durante el festejo del Día de la Madre en la sede del Partido Justicialista, se evidenció una cercanía entre las militantes y el dirigente pocitano Fabián Aballay, quien compite tácitamente con el diputado nacional Cristian Andino. Según fuentes partidarias, Aballay tendría intención de disputar la Gobernación, aunque por el momento solo contaría con el respaldo de su propio equipo en Pocito y con apoyos dirigenciales puntuales en Rawson, de parte del intendente Marcos Andino, y en Santa Lucía, del intendente Lucio González.

Aballay llevó militantes de Pocito al encuentro, en contraste con la escasa presencia que tuvo el acto por el aniversario del triunfo de 2025 encabezado por Andino y los intendentes, al que el jefe comunal no asistió. Según las mismas fuentes, la organización del festejo buscó evitar que se catapultara a una figura en particular; entre las organizadoras estuvieron las diputadas Fernanda Paredes y Stella Caparrós. Cuando Andino intentó subir al escenario para cantar junto a la banda tras saludar a las madres presentes, Paredes le indicó que no correspondía: "No, es un acto para las mamás", le dijo.

Empleo en la construcción y reclamos por la Red Tulum

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción filial San Juan (CAEMCO), Enrique Velasco, proyectó que el sector podría recuperar los niveles de empleo de sus mejores años, cuando llegó a emplear entre 11.000 y 12.000 trabajadores registrados, frente a los 7.500 a 8.000 actuales. Según Velasco, la expectativa está puesta en el financiamiento provincial, las obras viales, el aporte extraordinario vinculado al proyecto Vicuña y el programa de 30 barrios con 2.240 viviendas.

En sentido inverso, las modificaciones de recorridos de la Red Tulum, vigentes desde el lunes pasado en un período de prueba de 60 días, generaron reclamos en al menos siete barrios. Vecinos consultados señalaron dificultades para estudiantes, trabajadores, jubilados y personas con discapacidad, además de problemas de seguridad por las nuevas distancias hasta las paradas, con el cambio en la Línea 20 como el punto más cuestionado.

Chimbas, entre las críticas y la estrategia de Gramajo en redes

La candidata a la intendencia de Chimbas Daiana Luna cuestionó la gestión del exintendente Fabián Gramajo: "Es un dirigente mediático que ya fue", afirmó, y agregó: "Hace doce años que está lo mismo en Chimbas. Es un departamento que, en gestión, es chato".

Gramajo, que busca retornar a la Municipalidad de Chimbas, mantiene una actividad habitual en redes sociales con visitas a vecinos acompañadas de tortas, regalos y colaboraciones. En la última publicación, llevó un oso de peluche con un corazón con la inscripción "amor" al cumpleaños de 99 años de una vecina identificada como Josefina, lo que generó numerosos comentarios en sus redes sociales.

Datos a seguir: la audiencia de formalización de la causa del Acueducto Gran Tulum está fijada para el 10 de noviembre, mientras continúa el período de prueba de 60 días de los cambios en la Red Tulum.