El senador camporista Eduardo “Wado” de Pedro le devolvió al presidente Javier Milei una ironía en torno al riesgo país, que superó los 900 puntos. La respuesta retomó un mensaje que el hoy mandatario había publicado en diciembre de 2018, cuando cuestionó a referentes de Cambiemos. El intercambio expuso una discusión política sobre la lectura de las variables financieras y su vínculo con el escenario electoral.

El antecedente de 2018

En su cuenta de X, Milei había criticado entonces a quienes atribuían la suba del riesgo país al temor de los mercados ante una eventual recuperación política de Cristina Fernández de Kirchner. En ese posteo, el entonces economista escribió: “Frente a la suba del riesgo país los inútiles de Kambiemos dicen que sube por el temor a CFK”. Luego agregó que el indicador aumentaba “porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente” y que, si la expresidenta crecía políticamente, ello obedecería a que “los Kambiemos son unos incompetentes gobernando”.

La réplica de De Pedro

Tomando aquel texto, Wado de Pedro lo reformuló con un cambio de destinatarios. El senador reutilizó la estructura del mensaje y la dirigió contra La Libertad Avanza, en un gesto que replicó casi palabra por palabra la ironía original. La publicación funcionó como devolución política en un contexto en el que el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 900 puntos.

Alcance del cruce

La secuencia dejó en evidencia cómo un mismo argumento fue usado en dos momentos distintos para cuestionar a fuerzas políticas diferentes. En el texto original, Milei apuntó contra Cambiemos; en la réplica, De Pedro trasladó esa lógica al oficialismo libertario. El contenido no aportó datos nuevos sobre la evolución del indicador, pero sí reactivó una discusión sobre las causas atribuidas a su movimiento y el peso de las expectativas políticas en los mercados.

Contexto y proyección

El episodio se inscribe en la disputa pública por la interpretación del riesgo país, una variable seguida de cerca por operadores financieros, funcionarios y dirigentes políticos. La discusión volvió a quedar asociada al desempeño del Gobierno y a la lectura que distintos espacios hacen del clima económico. Por ahora, el dato verificable es que el indicador superó los 900 puntos y que el cruce se apoyó en un mensaje de 2018 reutilizado en sentido inverso.