El 25 de noviembre la matrícula elegirá a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección de jueces, fiscales y asesores letrados. Compiten Franco Montes y Daniela Sánchez por el oficialismo del Foro, frente a Sofía Lloveras y Marcos Bologna por el armado que reúne a sectores del peronismo.

El 25 de noviembre la matrícula de abogados de San Juan elegirá a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura, en una votación que formalmente renueva solo dos bancas pero que define quiénes tendrán influencia en la selección de los próximos jueces, fiscales y asesores letrados. El organismo no designa magistrados en forma directa, pero evalúa a los postulantes y eleva las ternas que luego debe tratar la Cámara de Diputados. Sus decisiones requieren tres votos sobre cinco miembros, por lo que las dos bancas de la abogacía pueden resultar decisivas para construir mayorías. Los otros tres integrantes del Consejo son un representante de la Corte, uno del Poder Ejecutivo y un diputado.

Dos listas en competencia

Se enfrentarán dos espacios. Por Abogacía Activa, el sector que conduce José Salinas y que representa al oficialismo del Foro, se presentan Franco Montes, expresidente del Foro de Abogados, y Daniela Sánchez como titulares, con José Becerra y Valeria Pérez como suplentes. Por el armado que reúne a Abogacía Transformadora y a los abogados identificados con el justicialismo, compiten Sofía Lloveras y Marcos Vital Bologna como titulares, con Mauricio Gallardo y Vanesa Coria como suplentes. La renovación se produce porque culminan sus mandatos Valeria Torres y Raúl Acosta, quienes ingresaron hace cuatro años por el espacio de los Abogados Justicialistas pero que, según se consignó, desarrollaron un juego propio sin mantener una relación orgánica permanente con esa agrupación ni con el Partido Justicialista.

Para el peronismo, una victoria de Lloveras y Bologna significaría recuperar una representación e influencia que considera perdida durante el actual período en el Consejo. La elección llega, además, después de un resultado que fortaleció al oficialismo de la matrícula: el triunfo de Claudia Sarmiento, identificada con la Lista 3, como representante de la abogacía sanjuanina ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Sarmiento se convirtió en una referencia para Abogacía Activa y en una de las principales armadoras del PRO dentro de la matrícula.

Alianzas que se armaron y las que no llegaron

La conformación de las listas tuvo varios capítulos previos. En un primer momento el escenario aparecía más fragmentado, con Abogacía Activa, Abogacía Transformadora y el Foro Independiente, referenciado en Marcelo Arancibia, como espacios con posibilidades de intervenir por separado. El peronismo, con Marcelo Álvarez como uno de sus principales referentes en la abogacía, avanzó en un entendimiento con sectores profesionales vinculados al exintendente Emilio Baistrocchi para construir una alternativa al oficialismo del Foro. Esa convergencia ya se había plasmado en otra elección institucional, la del Jurado de Enjuiciamiento, donde Abogacía Transformadora, Foro Independiente y los sectores de Baistrocchi compartieron una nómina encabezada por Sergio Tapia y Viviana Quero como titulares, con Mabel Chiconi y Martín Vega como suplentes, frente a la lista de Abogacía Activa integrada por Pablo Vila y Alejandra Fili.

El principal obstáculo para replicar ese acuerdo en el Consejo de la Magistratura fueron las condiciones que planteó Arancibia: exigía un compromiso explícito del peronismo, y en particular de la diputada Fernanda Paredes, para impulsar cambios en el sistema de selección de magistrados, entre ellos un examen escrito para los aspirantes, un sistema de puntaje para evaluar antecedentes, entrevistas públicas y la obligación de que los consejeros fundamenten sus votos al conformar las ternas. Según se indicó, Álvarez sostenía que varias de esas modificaciones ya formaban parte de una agenda que impulsaba desde hacía años, pero Arancibia reclamaba una señal pública de Paredes que garantizara el acompañamiento, definición que no llegó. La ruptura dejó una consecuencia electoral directa: el peronismo cerró su lista con Lloveras y Bologna sin incorporar al Foro Independiente, mientras que Abogacía Activa avanzó con Montes y Sánchez bajo el respaldo de la conducción de Salinas y con identificación con el oficialismo provincial.

Arancibia y Patinella, factores sin lista propia

Dos sectores quedaron sin representación propia en ninguna de las dos listas pero conservan peso electoral entre los matriculados. El primero es el Foro Independiente, con Arancibia como principal referente, que no logró cerrar el acuerdo que pretendía con el peronismo pero tampoco está obligado a acompañar al oficialismo del Foro; su espacio puede inclinarse por Lloveras y Bologna, por Montes y Sánchez, o dejar libertad de acción a sus adherentes. El segundo es La Libertad Avanza, con Fernando Patinella como referencia política, que tampoco logró traducir su presencia en el escenario judicial en una candidatura propia pero cuenta con llegada a profesionales habilitados para votar. Ninguno de los dos necesita aparecer públicamente junto a una lista para influir: les basta con transmitir una señal o una recomendación de voto a su entorno de matriculados.

Dos escenarios posibles

Si se imponen Lloveras y Bologna, el peronismo recuperará una representación directa en el Consejo y podrá reconstruir una influencia que, según esa lectura, no ejerció orgánicamente durante los últimos cuatro años a través de Torres y Acosta; no implicará controlar el organismo, porque de todos modos necesitará acuerdos con alguno de los otros tres integrantes, pero sí recuperará capacidad de negociación. Si triunfan Montes y Sánchez, Abogacía Activa conseguirá dos representantes propios y una mayoría clara para el oficialismo del Foro, lo que le permitirá exhibir una victoria institucional de mayor alcance y consolidar la construcción que tiene a Sarmiento como una de sus principales referencias.

Datos a seguir: la votación de la matrícula de abogados se realizará el 25 de noviembre para elegir a los dos representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de San Juan, con mandato por cuatro años en reemplazo de Valeria Torres y Raúl Acosta.