La informalidad laboral alcanzó al 45% del total de trabajadores en la Argentina durante el segundo trimestre de 2026, según un informe de la Universidad Nacional de Rosario elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. La medición confirma un aumento sostenido respecto del 41,4% registrado a fines de 2023. El dato importa porque muestra un deterioro en la calidad del empleo y una expansión de la precariedad en distintas regiones y ramas de actividad.

Más cuentapropismo

El trabajo advierte además un cambio en la composición ocupacional. En el mismo período, la participación de los asalariados bajó del 73,7% al 70,5%, mientras que el cuentapropismo subió del 22,6% al 25,5%. Entre quienes trabajan por cuenta propia, el 65,8% opera en la informalidad en la población urbana del país. En el caso de los asalariados, la falta de aportes jubilatorios llegó al 37,9%, frente al 33,6% medido a fines de 2016.

Brechas sectoriales

La precariedad no se distribuye de manera uniforme entre las actividades. El servicio doméstico encabeza la falta de registración con un 77,4%, seguido por la construcción (76,2%), la gastronomía y alojamiento (63,9%) y el comercio (54,7%). En el extremo opuesto, los servicios profesionales, científicos y técnicos registran una informalidad del 19,2%, mientras que en información y comunicación llega al 33,9%. El informe asocia esas diferencias con la estructura productiva, la productividad promedio y el tamaño de las empresas.

Desigualdad territorial

La brecha geográfica también es marcada. Entre los cuentapropistas, la informalidad alcanza el 87,9% en la Ciudad de Formosa, el 87,6% en el Gran Tucumán y Tafí Viejo, el 87,5% en Santiago del Estero y La Banda, el 84% en Gran Resistencia y el 83% en el Gran San Juan. En el otro extremo figuran la Ciudad de Buenos Aires con 32,8%, Mar del Plata y Batán con 42,7%, Bahía Blanca y Cerri con 43% y Ushuaia y Río Grande con 43,1%. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la informalidad total es de 26% en la CABA y de 47,5% en el conurbano bonaerense.

Factores estructurales

Según la investigación, las diferencias regionales no dependen solo de la cantidad de cuentapropistas, sino también de la estructura de producción y del peso de empresas de mayor escala. En zonas donde predominan actividades de alta productividad y grandes compañías, como la industria hidrocarburífera en Neuquén, donde la informalidad es de 26,4%, el empleo registrado tiene mayor presencia. El informe agrega que la participación del sector público atenúa los índices en provincias como La Rioja y Catamarca, donde el empleo estatal abarca a más de un tercio de los ocupados y la informalidad ronda el 43,9% y el 45,1%, respectivamente. El próximo dato a seguir es si la tendencia observada desde fines de 2023 se sostiene en los relevamientos posteriores de la EPH.