La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 58,5% en agosto, según el informe difundido este jueves 15 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mostró una mejora frente al 58,2% de julio, pero quedó por debajo del 59,6% registrado en el mismo mes de 2025. En la comparación interanual, la caída fue de 1,1 puntos porcentuales.

El indicador mide qué proporción de la capacidad productiva instalada se está usando en cada rama industrial. Su seguimiento permite observar qué sectores operan con mayor margen o con mayor restricción para expandir la producción, en función de la demanda y del nivel de actividad. En agosto, el comportamiento fue dispar entre bloques, con diferencias marcadas entre la refinación de petróleo y la metalmecánica.

Desempeño sectorial

La refinación de petróleo encabezó el uso de capacidad instalada con 88,8%, seguida por las industrias metálicas básicas, con 70,1%, y por alimentos y bebidas, con 66,4%. También se ubicaron por encima del promedio las sustancias y productos químicos, con 65,2%, y papel y cartón, con 61,3%. En el extremo opuesto, la metalmecánica, excluida la fabricación de automotores, marcó 35,9%, el nivel más bajo entre los doce bloques relevados por el organismo.

El informe consignó que siete de los doce bloques industriales operaron por debajo del promedio general. Además de la metalmecánica, quedaron debajo los productos de caucho y plástico, los textiles, la industria automotriz, los productos del tabaco, los minerales no metálicos y la edición e impresión. En la comparación interanual, la metalmecánica cayó 8,7 puntos, desde el 44,6% de agosto de 2025, mientras que la industria automotriz retrocedió 7,1 puntos, desde el 53,3%.

Caídas y factores asociados

La baja en la metalmecánica estuvo vinculada con retrocesos en la producción de maquinaria agropecuaria, que descendió 37,9%, y de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico, que cayó 28%. En la industria automotriz, el menor uso de capacidad respondió a un volumen más bajo de unidades ensambladas en las terminales del país. En productos minerales no metálicos, el informe señaló una menor fabricación de cemento y vidrio, en un contexto de debilidad de la construcción.

Entre los sectores que superaron el promedio, la refinación de petróleo aumentó su utilización interanual por un mayor procesamiento de crudo. En sustancias y productos químicos, el alza fue de 5,1 puntos porcentuales, asociada con una mayor elaboración de detergentes y jabones, cuya producción creció 6%. En alimentos y bebidas, en cambio, incidió la caída de la producción de carne vacuna, que retrocedió 8,1% interanual, junto con una contracción del consumo interno, según el mismo informe del Indec.