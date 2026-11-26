El Senado aprobó por 43 votos el proyecto de reforma electoral que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) e incorpora Ficha Limpia, el criterio que impide candidaturas de dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos. La iniciativa también introduce cambios en reglas de campaña y en otros tramos del régimen electoral vigente. El texto ahora queda a la espera de la definición en la instancia legislativa que corresponda.

El oficialismo consiguió acuerdos con bloques aliados para reunir la mayoría necesaria y avanzar con una versión acotada del proyecto. Además de la suspensión de las PASO, la propuesta contempla la eliminación de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral prevista en la legislación actual. También dispone que comercios y espectáculos puedan funcionar con normalidad el día de los comicios, con la única restricción de que los candidatos no podrán hacer campaña dos días antes de la votación.

Debate en el recinto

El senador por Tierra del Fuego del bloque de La Libertad Avanza, Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que el texto final tiene tres capítulos. Señaló que uno de ellos incorpora la filiación digital como herramienta para afiliarse a un partido por medios electrónicos, en convivencia con el método tradicional. También sostuvo que no podrán ser candidatos quienes tengan condena por delito doloso firme en segunda instancia, lo que definió como Ficha Limpia. En materia de boleta única, indicó que se incluye un casillero para votar lista única.

Desde el peronismo, el senador pampeano Daniel Bensusán sostuvo que el Gobierno buscó la reforma solo para eliminar las PASO y que, al no poder hacerlo, optó por suspenderlas. También afirmó que Javier Milei no quería internas porque tenía “miedo que se le meta adentro del partido o la alianza un candidata o candidato y le gane la elección”. A su turno, la senadora chubutense Edith Terenzi ratificó su apoyo a la suspensión, aunque advirtió que queda pendiente una reforma electoral integral. El radical Maximiliano Abad también adelantó su respaldo y afirmó que la inclusión de Ficha Limpia es “una bandera histórico de mi partido”.

Apoyos y rechazos

En el cierre del debate, el jefe del bloque justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como “un verso, una mentira más del Gobierno y una improvisación más del Gobierno de Milei”. Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la suspensión de las PASO y sostuvo que el mecanismo nació prometiendo competencia, aunque afirmó que en las elecciones generales el justicialismo no compitió en tres de cuatro oportunidades. También planteó que, en lugar de suspenderlas, debería avanzarse hacia un sistema abierto con mayor participación dentro de cada coalición o partido.

El poroteo

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesitaba llegar a 37 votos para alcanzar la mayoría absoluta requerida. Según fuentes parlamentarias citadas por Agencia Noticias Argentinas, la bancada de la Unión Cívica Radical podría acompañar en su totalidad la suspensión de las PASO. También se mencionó el respaldo del PRO, de Provincias Unidas y de senadores alineados con gobernadores provinciales, mientras que el bloque Justicialista, el Frente Cívico de Santiago del Estero, el monobloque Justicia Federal Social y la senadora Beatriz Ávila se ubicaron en rechazo a la reforma. El seguimiento legislativo queda centrado ahora en la definición del trámite parlamentario y en el alcance final de las modificaciones electorales.