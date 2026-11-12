La autoridad monetaria ofreció bonos dólar linked para contener la demanda. La operatoria refleja la persistencia de cobertura ante la volatilidad.

El Banco Central vendió títulos dólar linked por u$s306 millones entre el lunes 2 y el martes 3 últimos, según un reporte de Portfolio Personal Inversiones (PPI). La operatoria buscó atender la demanda de cobertura cambiaria de inversores y empresas ante eventuales movimientos del dólar.

De acuerdo con el informe citado, las ventas fueron de u$s143 millones en la primera jornada y de u$s163 millones al día siguiente. El dato muestra que, aun con estabilidad en las cotizaciones, continúa activa la búsqueda de protección frente a una posible suba del tipo de cambio.

Contexto financiero El movimiento se produjo en una semana en la que el riesgo país volvió a superar los 900 puntos y los bonos argentinos registraron fuertes pérdidas, según el texto original. En ese marco, los inversores incorporaron a sus decisiones el riesgo político y económico asociado a las elecciones presidenciales de 2027.

Cómo opera el mecanismo La herramienta utilizada por el BCRA consiste en vender instrumentos cuyo rendimiento está atado a la evolución del dólar oficial. Así, empresas e inversores pueden cubrirse ante una eventual devaluación sin comprar divisas de inmediato. Esa modalidad permite que parte de la demanda potencial quede fuera del mercado cambiario tradicional y evita una salida directa de reservas internacionales.

Magnitud de la estrategia Un informe de Fernando Marull y Asociados (FMyA) estimó que durante 2026 el Banco Central compró alrededor de u$s16.000 millones en el mercado cambiario y vendió unos u$s14.000 millones en instrumentos de cobertura. De ese total, cerca de u$s10.000 millones correspondieron a títulos dólar linked y otros u$s4.000 millones a contratos de dólar futuro.

La misma consultora señaló que la dinámica cambió en el segundo semestre. En la primera mitad del año, favorecida por la liquidación de la cosecha gruesa, la autoridad monetaria compró unos u$s11.000 millones y vendió apenas u$s1.200 millones de cobertura. En cambio, en la segunda mitad las compras de divisas se redujeron a aproximadamente u$s5.000 millones, mientras que las coberturas vendidas treparon a u$s8.800 millones.

La secuencia confirma que la administración de expectativas cambiarias siguió siendo una variable central para el equipo económico. El dato más reciente deja abierta la evolución de esa demanda en las próximas semanas, en un contexto en el que el Banco Central continúa utilizando cobertura financiera para contener presión sobre el mercado.