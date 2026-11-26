Karina Milei envió a Ignacio Devitt al Senado para revisar el acuerdo sobre la ley de ludopatía. La estrategia no consiguió modificar la hoja de ruta pactada entre Patricia Bullrich y José Mayans .

La Casa Rosada envió este jueves al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, para intentar desarmar el acuerdo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había sellado con el jefe del bloque peronista, José Mayans, en torno al proyecto de ley de ludopatía. La maniobra no prosperó y el esquema de votación siguió en pie, según el texto original. El objetivo oficial era introducir cambios para que la iniciativa regresara a Diputados.

El entendimiento entre Bullrich y Mayans contemplaba dos pasos: una votación rápida de la media sanción de la Cámara Baja para evitar que el proyecto pierda estado parlamentario y, al mismo tiempo, la habilitación de un debate sobre tablas de una propuesta complementaria. Esa segunda iniciativa apunta a reforzar la regulación del juego online, de acuerdo con lo consignado en el material de origen. El diseño buscaba evitar que la discusión se demorara y que la media sanción quedara sin tratamiento.

Resistencia en el oficialismo

La conducción de la Casa Rosada no acompañó desde el inicio esa hoja de ruta. En la reunión de mesa política del martes, Bullrich advirtió que “ludopatía era la nueva ley de tierras”, en alusión al proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada que el Senado rechazó en otro debate. Esa comparación reflejó las diferencias internas sobre la estrategia parlamentaria y sobre el alcance del texto que llegaría al recinto.

La ex ministra de Seguridad se retiró antes de que terminara el encuentro porque debía concurrir a su despacho del Senado para reunirse con representantes de la Pastoral Social por la ley en discusión. Según el material, esperaba que el resto del gobierno respaldara su postura. También había impulsado dentro de la bancada libertaria a senadores que se resistían a votar a favor, pese a las presiones de la Iglesia, el impulso del peronismo y la disposición de algunos aliados a acompañar el trámite.

Votos en disputa

En ese escenario se ubicaban especialmente las senadoras Nadia Márquez y María Emilia Orozco, que habían rechazado la norma cuando fue tratada en Diputados en 2024. El texto señala que Márquez se mueve como interlocutora de Karina Milei y de los primos Martín y Lule Menem en el Senado. También advierte que su conducta genera malestar entre sus pares de bloque y que no puede descartarse que otros legisladores adopten la misma posición frente al proyecto.

La discusión quedó abierta en el Senado, donde el oficialismo buscó ordenar una posición común y el peronismo sostuvo la vía acordada para evitar que la iniciativa pierda vigencia parlamentaria. El próximo movimiento dependerá de si la Cámara alta decide tratar la media sanción tal como llegó desde Diputados o si aparecen nuevas objeciones que obliguen a reabrir la negociación.