Estudiantes secundarios debatieron en el recinto sobre agenda global en una actividad organizada por la Escuela Industrial. Fabián Martín destacó el uso institucional del edificio y dejó abierta la fecha de la próxima sesión.

La Cámara de Diputados de San Juan recibió a un grupo numeroso de estudiantes de distintas instituciones educativas para una representación de la asamblea anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La actividad fue organizada por la Escuela Industrial y convocó a alumnos de segundo a sexto año. La propuesta combinó debate estudiantil con uso institucional del recinto legislativo, en una instancia orientada a la formación cívica.

Durante la jornada, los participantes asumieron el rol de embajadores y representantes de diferentes países, con intervenciones sobre una agenda global y exposición de las posiciones de cada nación. Varios alumnos asistieron con atuendos tradicionales de países árabes y africanos, como resultado de un trabajo previo de estudio sobre la cultura y las costumbres del Estado que les tocó representar. Ese formato buscó reproducir, en escala educativa, la dinámica de deliberación de un organismo internacional.

El recinto como espacio formativo

El vicegobernador Fabián Martín destacó que el edificio legislativo fue elegido para este tipo de iniciativas porque cuenta con las condiciones necesarias para sesionar y permite una dinámica similar a la de los organismos internacionales. También subrayó el acompañamiento familiar durante la jornada, al considerar que ese respaldo forma parte del proceso educativo. En su intervención, vinculó la experiencia con la preparación de los jóvenes para su participación futura en ámbitos escolares, sociales e institucionales.

“Es una actividad hermosa que prepara a los chicos para el presente y para el futuro. Muchos de esos chicos ya representan a sus compañeros, a su escuela, a un club o a una institución cultural, y se preparan para el presente y también para el futuro, en este caso representando un país y discutiendo temas de agenda mundial”, expresó Martín.

Agenda legislativa

Consultado sobre el cronograma de la Cámara, el vicegobernador indicó que la fecha de la próxima sesión ordinaria se definirá después de revisar el trabajo en comisiones. Según explicó, todavía hay varios temas en estudio y evaluación antes de fijar el tratamiento en el recinto. En ese marco, señaló que la posibilidad de sesionar se analizará para la semana próxima o la siguiente, de acuerdo con el avance de los dictámenes.

La definición de la agenda parlamentaria quedará, así, sujeta al cierre de comisiones y a la disponibilidad de temas para su tratamiento en el recinto. Mientras tanto, la actividad estudiantil dejó instalado el uso del edificio legislativo como ámbito de práctica institucional y la expectativa por la próxima sesión ordinaria.