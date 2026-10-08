Juan Manuel Olmos dijo que la merma surgió de operaciones con oro bajo la gestión de Santiago Bausili. La AGN también revisa el traslado de reservas físicas al exterior.

La Auditoría General de la Nación (AGN) sostuvo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) perdió más de US$ 1.000 millones por una operatoria vinculada al oro y al precio internacional del metal. La afirmación fue formulada por el presidente del organismo, Juan Manuel Olmos, durante una auditoría sobre el estado contable de la autoridad monetaria en 2025. El planteo adquiere relevancia porque involucra el uso de reservas físicas como respaldo de operaciones financieras de riesgo.

Resultado contable y operación financiera

Olmos señaló que, como primera conclusión, el informe sobre la situación patrimonial del Central es “razonable”, aunque advirtió diferencias al analizar la información referida al oro. Según explicó, la tenencia del metal registró una ganancia patrimonial superior a $8 billones, atribuida exclusivamente a la suba internacional del precio del oro. Ese stock había sido adquirido durante las presidencias de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont.

El titular de la AGN diferenció esa revaluación contable del resultado de la operatoria concreta con el activo subyacente, es decir, el bien que respalda una transacción financiera. “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”, aclaró. En ese punto, indicó que la pérdida provino de una operación realizada por el BCRA “con fines de cobertura”, bajo la gestión de Santiago Bausili.

Montos y mecanismo utilizado

De acuerdo con la exposición de Olmos, la operatoria se basó en derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas, es decir, el metal fue empleado “como bien de respaldo o subyacente”. La pérdida totalizó $1,5 billones, equivalentes a US$ 1.023 millones. Ese resultado se integró por US$ 960 millones de resultado negativo de las operaciones y US$ 62,8 millones en primas de opciones.

Con esos datos, la AGN sostuvo que el BCRA realizó operaciones financieras “especulando con una determinada trayectoria” para el precio internacional del oro. Olmos afirmó que el organismo “erró en el cálculo” y que la pérdida surge de las registraciones contables. También dijo que, desde que se auditan los estados contables del Central, “nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo”.

Traslado de reservas y revisión en curso

Olmos también se refirió a la polémica por el traslado del oro al exterior. Dijo que la AGN “se encuentra trabajando sobre otra auditoría relacionada con las reservas físicas y el traslado de las mismas”, por lo que todavía no hay conclusiones sobre qué ocurrió. Según adelantó, ese informe permitirá establecer por qué se tomó la decisión, a dónde fue enviado el metal y si tuvo algún beneficio específico para el BCRA o para terceros.

La discusión por esos movimientos escaló con el paso de los meses y llegó a la Justicia. Según el texto difundido, distintos senadores apuntan contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el propio Santiago Bausili por los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. La auditoría en curso y la eventual definición judicial serán las variables a seguir para determinar el alcance institucional y patrimonial del caso.