Un eventual gobierno del peronismo en 2027 auditará “proyecto por proyecto” las inversiones aprobadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Así lo sostuvo este miércoles el diputado nacional por Unión por la Patria, Máximo Kirchner, quien calificó al esquema impulsado por la gestión de Javier Milei como un “estatuto de coloniaje”.

Revisión de proyectos Kirchner explicó que el objetivo de esa revisión sería detectar maniobras especulativas y eventuales reventas de proyectos con beneficios fiscales. Al mismo tiempo, señaló que se respetarán las iniciativas que cumplan la ley, por lo que la eventual auditoría no alcanzaría de manera indiscriminada a todas las inversiones. Su planteo se apoyó en una comparación tributaria entre el régimen y la carga impositiva del comercio local.

En ese punto, afirmó que una firma minera alcanzada por el RIGI reduce su alícuota de Ganancias del 35% al 25%, mientras que un minorista paga la tasa máxima. La mención puso en el centro el debate sobre el alcance de los incentivos para grandes proyectos y su impacto relativo frente a actividades de menor escala. El régimen, en ese marco, quedó planteado como una herramienta de atracción de capitales y, a la vez, como un esquema bajo revisión política en caso de un cambio de gobierno.

Interna peronista En el plano partidario, el legislador respaldó la candidatura presidencial de Cristina Kirchner para 2027, pese a la inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad y su condena con prisión domiciliaria en la calle San José. También rechazó las críticas recientes de Alberto Fernández a la conducción del espacio y proyectó una lista de unidad en el Partido Justicialista. La definición se inscribe en la discusión interna sobre liderazgo, candidaturas y ordenamiento del peronismo de cara al próximo ciclo electoral.

Críticas a gestiones anteriores Al evaluar administraciones previas, Máximo Kirchner calificó a Mauricio Macri como “el peor presidente desde el regreso de la democracia”. Argumentó que el endeudamiento de 2018 con el FMI condicionó la economía nacional y sostuvo que el fundador del PRO asumió en 2015 con mejores indicadores generales que los que recibió Javier Milei al concluir el mandato del Frente de Todos. En esa línea, vinculó la discusión sobre el RIGI con el debate más amplio sobre el modelo económico y el uso de incentivos estatales.

Riesgo país y FMI Consultado por el riesgo país, ubicado en torno a los 600 puntos básicos, Kirchner afirmó que las cifras actuales superan las de octubre de 2015. Según su interpretación, la volatilidad responde a la desconfianza de los mercados ante opciones políticas fuera de la ortodoxia. Sobre la renegociación con el FMI durante la gestión anterior, dijo que el Ejecutivo debió blanquear las presiones del organismo en lugar de presentar el acuerdo como una solución definitiva. El dato que queda abierto es cómo se traducirá esta posición en la estrategia del peronismo si vuelve a la Casa Rosada en 2027.