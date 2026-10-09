La UEJN convocó una huelga nacional para este viernes 9 de octubre. Reclama una recomposición del 10% y definiciones sobre la obra social y el fuero laboral.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) convocó a un paro nacional de 24 horas para este viernes 9 de octubre, en el marco de un plan de lucha por recomposición salarial, reclamos vinculados a la obra social del sector y la defensa de la Justicia Nacional del Trabajo.

La decisión fue adoptada por la Comisión Directiva Nacional del gremio, conducido por Julio Piumato, luego de una jornada de huelga realizada el viernes pasado, que la organización afirmó que tuvo alta adhesión en todo el país. Antes de esa medida, trabajadores del Fuero Nacional del Trabajo habían realizado una protesta ante la Cámara Nacional de Apelaciones.

Bajo la consigna “Nuestros reclamos siguen vigentes, nuestra lucha también”, la UEJN ratificó la continuidad de las medidas de fuerza y sostuvo que las protestas en tribunales federales y nacionales reforzaron los planteos del sector. El paro de este 9 de octubre vuelve a ubicar la discusión en torno al funcionamiento de la justicia federal y nacional en Argentina, con impacto directo sobre el personal judicial y la actividad de los tribunales.

Reclamo salarial

Uno de los puntos centrales del conflicto es la situación de los salarios. La UEJN presentó una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para pedir una recomposición del 10%, con retroactividad al 1° de septiembre. En el texto, el sindicato señaló que “la pérdida salarial acumulada desde diciembre de 2023 continúa sin ser recuperada y sigue afectando seriamente nuestro poder adquisitivo”.

Obra social y fuero laboral

El segundo eje del reclamo apunta a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN). La organización cuestionó la demora en la designación de los representantes sindicales en el directorio del organismo y afirmó que habían transcurrido casi diez meses desde la presentación de la terna correspondiente. También exigió una respuesta inmediata y sostuvo que esa demora afecta el derecho de los afiliados a contar con representación sindical en la conducción de la obra social.

El tercer planteo se vincula con la continuidad de la Justicia Nacional del Trabajo. El gremio ratificó su rechazo a eventuales traspasos de competencias y a cambios en dependencias judiciales de la Ciudad de Buenos Aires. Con estos reclamos, la UEJN mantuvo su plan de lucha y convocó a una nueva jornada de paro nacional por 24 horas para este viernes, a la espera de respuestas sobre salarios, cobertura de salud y organización judicial.