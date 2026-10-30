Felipe Táñez vinculó las dificultades financieras del municipio con las rendiciones pendientes del FODERE y señaló que varias de las principales intervenciones en el departamento dependen del financiamiento del Gobierno sanjuanino.

Felipe Táñez Ruiz, Concejal de Jáchal.

Por Omar Andrada

El concejal de Jáchal y presidente de la Convención Provincial de la UCR, Felipe Táñez Ruíz, destacó los trabajos de encauzamiento y defensa que se realizan en distintos sectores del departamento ante la posibilidad de fuertes crecientes durante la próxima temporada estival. Además, cuestionó la falta de rendiciones de fondos provinciales correspondientes a la gestión municipal anterior y aseguró que esa situación limita el acceso a nuevos recursos para obras.

El dirigente explicó que Jáchal trabaja de manera coordinada con el Comité Provincial de Emergencias (COPRE) y cuenta con un Comité de Emergencia Municipal (COEM), encabezado por el intendente Matías Espejo, para organizar las tareas de prevención ante las contingencias climáticas que podrían producirse por el fenómeno de El Niño.

Según indicó, una de las principales dificultades es la disponibilidad de recursos económicos. Táñez sostuvo que los fondos del mecanismo anticíclico municipal, previsto por ordenanza para atender emergencias y catástrofes, no se encuentran disponibles. En ese contexto, señaló que Espejo solicitó al Concejo Deliberante autorización para utilizar regalías mineras sin un límite establecido, con el objetivo de contar con recursos para responder ante eventuales contingencias.

Trabajos de encauzamiento y defensas en distintos distritos

Pese a las dificultades financieras mencionadas, el concejal destacó las intervenciones que lleva adelante el Gobierno provincial para reducir los riesgos ante posibles crecidas del río Jáchal.

De acuerdo con su descripción, las máquinas provinciales ya trabajaron en el cauce desde La Puntilla hasta el puente de la ciudad de Jáchal, en el sector oeste. También se realizaron tareas desde ese puente hacia la zona del Portezuelo, con equipos contratados por el Departamento de Hidráulica.

Táñez consideró que estas intervenciones permiten resguardar parcialmente a la población, en especial los barrios y sectores urbanos ubicados junto a la Ruta Nacional 150 y la Costanera.

Los trabajos también se extienden a otras localidades. El dirigente indicó que llegaron topadoras a Niquivil, donde se prevé reforzar las defensas, mientras que en Mogna se realizan intervenciones que incluyen la construcción de un enrocado para proteger la red de riego. También mencionó tareas previstas en Huaco, Gran China y el sector norte del departamento, hacia la zona de Calle Eugenio Flores.

“Estamos a contrarreloj, pero lo importante es que las poblaciones queden resguardadas ante esta eventualidad”, sostuvo Táñez al referirse a las obras preventivas.

El dirigente remarcó que los departamentos alejados, como Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil, tienen características geográficas que los exponen a posibles crecidas de ríos provenientes de la precordillera durante la época estival.

Las rendiciones pendientes del FODERE

Otro de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con el Fondo de Desarrollo Regional (FODERE) y las dificultades que, según afirmó, enfrenta el municipio para acceder a nuevos desembolsos.

Táñez atribuyó esta situación a la falta de rendiciones de fondos recibidos durante la gestión del exintendente y actual diputado departamental Miguel Vega. Como ejemplo, mencionó las obras de la Ciudad de los Niños y las salas velatorias, que, de acuerdo con su relato, quedaron inconclusas pese a que se habían realizado desembolsos por el total de los montos previstos.

El concejal explicó que estos recursos provinciales están destinados a financiar infraestructura, promover el desarrollo y generar empleo en los departamentos. También señaló que el mecanismo de distribución exige rendir los fondos anteriores para habilitar nuevas transferencias.

En ese sentido, aseguró que Jáchal integra un grupo de seis departamentos con dificultades vinculadas a estas rendiciones y sostuvo que la falta de nuevos desembolsos condiciona la capacidad financiera de la administración de Matías Espejo.

Táñez describió un escenario en el que los ingresos municipales dependen principalmente de las regalías mineras, la coparticipación y la recaudación de tasas por servicios. Además, advirtió que la disponibilidad de recursos provenientes de la actividad minera no es la misma que en otros períodos.

Por ese motivo, consideró que buena parte de las obras que actualmente se ejecutan en Jáchal se sostienen con financiamiento provincial.

Pavimento, salud y conectividad

Durante la entrevista, el dirigente también enumeró obras que, según señaló, se concretaron o avanzaron con apoyo del Gobierno sanjuanino.

Entre ellas mencionó trabajos de pavimentación en calles del centro de Jáchal y sectores próximos a la avenida 25 de Mayo, además de intervenciones en arterias que conectan distintos barrios con la Ruta Nacional 150.

También destacó la finalización de un tramo de aproximadamente un kilómetro y medio de la avenida Eugenio Flores, una obra que, según recordó, había quedado pendiente de la gestión provincial anterior.

En materia sanitaria, resaltó la ampliación de los servicios del Hospital San Roque, con prestaciones de neonatología, terapia intensiva, oncología y diálisis. Consideró que el fortalecimiento del establecimiento representa un avance importante para los habitantes del departamento, al ampliar la atención disponible sin necesidad de trasladarse a otros centros de salud.

A estas mejoras sumó la puesta en funcionamiento de un pozo de agua potable en la zona de Villa Mercedes y los trabajos vinculados con la infraestructura vial.

La Ruta 40 Norte y las obras en Mogna

Otro de los proyectos mencionados fue la continuidad de la Ruta Nacional 40 Norte. Táñez indicó que, según la información que recibió de autoridades del Ministerio de Infraestructura, los trabajos en el tramo de 28 kilómetros entre San Roque y Tucunuco podrían comenzar durante las primeras semanas de noviembre.

El concejal también destacó la construcción de dos puentes en Mogna, que, según explicó, estarán elevados para garantizar la circulación incluso ante crecientes importantes. Las intervenciones se complementan con tareas en el cauce del río para proteger la red de riego de la localidad.

A estas obras agregó la apertura de la escuela secundaria, la incorporación del servicio de internet y la construcción de una sala de primeros auxilios, dependiente del Ministerio de Salud provincial.

Para Táñez, estas mejoras contribuyen a reducir el aislamiento de las localidades rurales y a mejorar el acceso de sus habitantes a servicios esenciales.

Finalmente, planteó que la extensión territorial de Jáchal representa un desafío para la prestación de servicios públicos. Como ejemplo, mencionó las distancias que separan a Mogna de Gualcamayo y a Huaco de la escuela de Pachimoco.

En ese marco, valoró la presencia del Gobierno provincial en establecimientos educativos, puestos sanitarios y dependencias de seguridad, y destacó también las refacciones de la Comisaría 21 y las nuevas instalaciones de la departamental, inauguradas durante los actos por el aniversario de Jáchal.

El dirigente concluyó que el desafío es sostener las obras y adaptar al departamento modelos de gestión que permitan mejorar la infraestructura y los servicios, especialmente en las localidades más alejadas.