El referente del Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre sus efectos en la industria, el empleo y las empresas. Además, planteó la necesidad de impulsar la producción y la inversión para reducir la pobreza.

Federico González es un psicólogo, profesor universitario, investigador y consultor político argentino que se lanzó como candidato a presidente para las elecciones de 2027 bajo su propio espacio, el Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI. No es una figura con larga trayectoria en cargos públicos, sino un analista político que pasó de asesorar y encuestar a competir electoralmente. El candidato nació en 1957 en la Ciudad de Buenos Aires, aunque se crió en Mar del Plata; se describe como “marplatense trasplantado a la gran metrópoli”. Es licenciado en Psicología y ejerce como profesor en la Facultad de Psicología de la UBA desde 1984. Trabajó como becario del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental (CIIPME), y dirige una maestría en psicología organizacional en la Universidad Abierta Interamericana.

¿Cómo nace su precandidatura a la presidencia de la Nación y qué lo motivó a dar este paso?

Esto ya tiene historia porque empezó el 5 de noviembre del año pasado; es una decisión más existencial que política. Es el llamado de la vocación, del sentido de propósito y del deber. Yo he trabajado mucho como analista político y como consultor político, pero me cansé, como analista, de ser comentarista y, como consultor, de trabajar para otro diciéndole lo que a mí me parecía que había que hacer. Veo mal al país y creo que habría un camino que plantear; tengo un proyecto de país y este año escribí un libro sobre desarrollismo junto con Gustavo Reija, que es mi referente en materia económica. Siempre tuve una mente desarrollista. A mí me preocupa este país porque viví otro país con otra calidad de vida, con menos pobreza y con más posibilidades. Me duele lo que podríamos haber sido y lo que somos, y cuántos quedaron del lado del sufrimiento en esa diferencia. Me dije a mí mismo que es ahora o nunca, porque no tengo tiempo para perder.

Usted plantea el desarrollismo como eje central. ¿En qué consiste esta propuesta y qué transformaciones considera necesarias?

El desarrollismo fue un camino exitoso en su momento porque se logró el autoabastecimiento petrolero a fines de los años 50 y en los 60. Era un país que fabricaba aviones, barcos, tenía varias fábricas de autos y donde la clase media estaba en su apogeo. Sé lo que era ese país y no tiene nada que ver con lo que es ahora.

Para mí el versus principal es pobreza o desarrollo: o nos desarrollamos o vamos a seguir siendo pobres. Propongo hacer una serie de revoluciones concatenadas: una educativa, otra científico-tecnológica, otra del emprendedurismo, otra industrial y otra de la organización del trabajo. Desde la escuela tenemos que forjar mentalidades empresarias y generar un ejército de inventores, emprendedores y proyectistas con vocación de hacer inventos, patentes o startups en cada rincón del país.

Hay que aceitar el sistema científico-tecnológico, hacerlo federal y articularlo con el sistema educativo para crear micropolos de desarrollo, multiplicando por 50 o por 100 estructuras virtuosas como las de Tandil o el Instituto Balseiro. El desarrollismo es un humanismo y hay que terminar con la pobreza enquistada en el conurbano bonaerense, Rosario, Mar del Plata y las provincias del norte, transformando la marginalidad en dignidad con un Estado presente que invierta.

¿Cuál es su análisis sobre la gestión actual del gobierno de Javier Milei?

A este gobierno hay que tomárselo literalmente: el único instrumento que tiene es una motosierra para cortar y achicar, y el achique es degradación. Genera un efecto boomerang con menos empresas, menos trabajo, menos recaudación y más déficit; es la serpiente que se muerde la cola creyéndose virtuosa.

Milei no entiende el pensamiento sistémico ni las causalidades sistémicas, y cuando no se entienden, se hace un desastre. Creo que hizo un industricidio y un "argentinicidio". Considero que va a terminar mal o va a llegar al fin de su mandato a los tumbos y con sobresaltos, porque es insostenible y además el presidente es un negador serial de lo evidente.

¿Cómo ve el papel que está desempeñando la oposición?

Tenemos un presidente loco y una oposición loca. El presidente tiene un complejo de inferioridad que transforma un mandato en un culto ególatra antiguo que rompe vínculos armoniosos como el que teníamos con Brasil. La oposición tiene un problema de identidad y de liderazgo; no sabe quién es ni hacia dónde va.

Hay dos clases de políticos: los que tienen claro que quieren un lugar y los que van viendo si los astros se acomodan. La vida muestra que hay veces que hay que jugársela, si no no se consigue nada.

¿Ha tenido la oportunidad de recorrer las provincias en este período preelectoral? Todavía no he tenido oportunidad, es una asignatura pendiente. Estoy terminando de reconfigurar algunos aspectos internos y en el verano voy a empezar a recorrer las provincias.

¿Cómo evalúa a la minería como motor de desarrollo y cuál debe ser la relación entre el gobierno nacional y las provincias?

La minería es un factor necesario y fundamental, aunque no suficiente. Tenemos una Argentina agrícola-ganadera, de gas y petróleo, y minera, pero también tenemos el capital científico-tecnológico y el marítimo. La minería es fundamental.

Un presidente tiene que pensar que cada provincia es fundamental. No se puede gobernar desde Buenos Aires como si fuera el ombligo del mundo cuando la riqueza está en las provincias. Hay que hacer una revolución federal en serio y dejarse de joder con el egocentrismo porteño que ha atravesado toda nuestra historia. La Constitución dice que somos un país federal y hay que poner a la política a la altura de lo que dice la Constitución.

¿Con qué estructura partidaria impulsará su candidatura presidencial?

Nosotros no tenemos tiempo de formar un partido propio, pero sí tenemos cuatro o cinco propuestas de partidos de nivel nacional que nos quieren acompañar. Lo más probable es que hagamos una alianza o un frente partidario con por lo menos dos o tres partidos. Todavía no está definido, y como dice el dicho, los pollitos hay que contarlos cuando están en el corral