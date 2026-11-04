Intendentes de varias provincias cuestionaron al Gobierno nacional por la distribución de los subsidios al transporte de pasajeros entre el AMBA y el interior, y por el recorte del Plan Remediar, además de otras medidas vinculadas con la quita de programas, la paralización de obras públicas y la caída de la coparticipación.

Alrededor de 80 jefes comunales expusieron este miércoles ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por la cordobesa Carolina Basualdo. La reunión tenía entre sus ejes el Programa Remediar, que Nación achicó de manera drástica, y sumó luego el malestar por la actualización de subsidios al transporte solo para líneas nacionales que circulan por el AMBA, así como la queja por la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que se paga en todo el país y, según los expositores, no se distribuye de forma equitativa.

Remediar y transporte El primero en hablar, por videoconferencia, fue el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien expresó preocupación por el alcance del recorte en Remediar. Señaló que entre Rosario y la provincia se trata de “13.500 millones” y sostuvo que el transporte es “lo que más emergencia nos causa”. También afirmó que en el interior se fijó un tope a la cobertura de los atributos sociales de la SUBE, el sistema que permite pagar el transporte público con tarifa subsidiada.

Javkin recordó que gran parte de los fondos para subsidios al transporte se financia con el impuesto a los combustibles que pagan los ciudadanos de todo el país. “Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que un ciudadano del interior”, planteó, y agregó que no se trata de un problema nuevo, aunque dijo que “nunca se dio una situación tan grande” y la calificó como “insostenible”.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, habló como médica y exministra de Salud. Sostuvo que lamentaba lo ocurrido con Remediar, al que definió como “un programa que ha sido exitoso”, y afirmó que las políticas de ajuste del Estado no están respaldadas por datos que indiquen cuál es la mejor estrategia sanitaria. Recordó que el plan llegaba a cada argentino en un centro de atención primaria de salud.

Chahla señaló que la cobertura de medicamentos pasó de 129 a 6, lo que representa una reducción del 95%, y dijo que en términos presupuestarios se pasó de 128 mil millones a 36 mil millones. También afirmó que el 85% de las consultas en atención primaria se resuelven con esos medicamentos y pidió preservar Remediar “independientemente del color político-partidario”.

El presidente comunal de María Teresa, Santa Fe, Gonzalo Goyechea, sostuvo que las provincias y los municipios aportan fuertemente a la recaudación, pero reciben “migajas”, y advirtió que con los recortes buscan quitarles incluso esa porción. Sobre el plan sanitario, ironizó: “Que le cambien el nombre y lo llamen ‘Enfermar’”. También afirmó que bajar a seis medicamentos no implica ahorrar en salud pública, sino trasladar el costo a la población, y dijo que la comuna se hará cargo de la medicación pese a la caída de la coparticipación.

Coparticipación y subsidios El intendente de Pérez, Santa Fe, Pablo Corsalini, habló de una caída sostenida del 34% de la coparticipación y pidió salir del “cautiverio” que, según dijo, imponen el Gobierno nacional y el provincial. La intendenta de Paraná, Entre Ríos, Rosario Romero, reclamó desde una posición “genuina y federal” y recordó que Remediar existe desde 2002. Sostuvo que su desfinanciamiento provocará mayor deterioro en las finanzas públicas de las provincias y también de la Nación, por el impacto de enfermedades que podrían prevenirse.

Romero también cuestionó la distribución de subsidios al transporte y afirmó que el transporte público no es un lujo. Señaló que los estados locales sostienen parte del sistema y que le fastidia que el país se mire solo desde el AMBA. En el cierre, el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini, dijo que cada decisión del Gobierno nacional se transforma en un atropello para las ciudades y sostuvo que la Argentina atraviesa uno de los momentos más inequitativos que se recuerden.

Passerini leyó la postura del Consejo Federal de Intendentes y denunció que, en lo que va del año, la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares para el AMBA en compensación tarifaria, contra 0 pesos para el interior. También afirmó que los recursos surgen del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que tiene un destino específico y federal, y sostuvo que ese criterio se incumple desde la Nación. Al final, remarcó que los municipios están “con nuestros recursos al límite” y cerró con que no abandonarán a sus vecinos ni dejarán de reclamar por una distribución que consideran desigual.

Además de los mencionados, expusieron Claudia Alejandra Godoy, intendenta de San Marcos, Córdoba; Emiliano Melero, subsecretario de Políticas de Medicamentos y Tecnología Sanitaria de Santa Fe; Juan Manuel García, intendente de Machagai, Chaco; Isa Castagnino, intendenta de Victoria, Entre Ríos; Pío Oscar Sander, intendente de Castelli, Chaco; Emiliano Paredes, intendente de Tanti, Córdoba; Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, Santa Cruz; Franco Villar, intendente de La Playosa, Córdoba; Alejandro Santiago Arenas Diez, intendente de Capilla del Monte, Córdoba; Francisco Iser, intendente de General Roca, Córdoba; Juan Pablo Vassia, intendente de Idiazábal, Córdoba; y Maricel Sánchez, presidenta comunal de Charbonier, Córdoba. En el inicio de la reunión, la diputada de Unión por la Patria Nancy Sand homenajeó a Nancy Godoy, la maestra asesinada en Esquina, Corrientes, y se realizó un minuto de silencio. También expuso Gabriel Fernández Arjona, de Ciudadanía Metropolitana, sobre el proyecto de Régimen Federal de Áreas Metropolitanas.