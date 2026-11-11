El fiscal Sebastián Gómez le atribuyó al actual senador nacional y exgobernador de San Juan los delitos de defraudación por administración fraudulenta, violación a los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, todos en carácter de autor. La imputación se realizó durante la audiencia de formalización que encabeza la jueza de Garantías Mónica Lucero.

La causa por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum avanzó este miércoles con la formulación de cargos contra el actual senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac. Durante la audiencia de formalización, el fiscal Sebastián Gómez le atribuyó tres delitos vinculados con el presunto perjuicio a la administración pública.

En concreto, la Fiscalía imputó a Uñac por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación a los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Los tres cargos fueron formulados en carácter de autor.

La audiencia se desarrolla en los Tribunales de San Juan, bajo la conducción de la jueza de Garantías Mónica Lucero, y forma parte de la investigación que busca determinar las responsabilidades por las presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, una obra hídrica que quedó inconclusa.

Entre los principales involucrados también se encuentra el actual diputado nacional y expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Cristian Andino, quien forma parte de la nómina de investigados.

Junto a Uñac y Andino, la lista de personas alcanzadas por la investigación incluye a Julio César Ortiz Andino, exministro de Infraestructura; Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz y Juan Carlos Caparrós, ex titulares de OSSE; Gustavo Fabián Mastelono, representante de Krah América Latina; Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso, vinculados con distintas áreas y funciones del organismo.

El proceso judicial busca esclarecer las decisiones administrativas, las condiciones de contratación y la provisión de los materiales destinados a la obra, además de establecer qué responsabilidades les corresponden a los funcionarios, técnicos y representantes de la empresa involucrada.