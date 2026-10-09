El diputado nacional por Tierra del Fuego Nicolás Trotta presentó un proyecto de resolución para que en todas las sesiones de la Cámara de Diputados se entone la Marcha de las Malvinas después del izamiento de la Bandera Nacional y del Himno Nacional Argentino. La iniciativa también lleva las firmas de Andrea Freites, Jorge Neri Araujo Hernández y Paulo Agustín Tita, todos legisladores fueguinos. Según el texto, la incorporación tendría alcance institucional y se aplicaría al inicio del trabajo parlamentario.

La propuesta establece que la interpretación de la marcha funcione como un “reconocimiento y homenaje permanente a los combatientes en defensa de nuestra integridad territorial” y como reafirmación de los “legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía” de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. En términos prácticos, el proyecto busca sumar un símbolo de la causa Malvinas a un rito que ya incluye la bandera y el himno. El planteo no modifica el temario legislativo ni el orden del día.

Alcance institucional

El proyecto encomienda a la Presidencia de la Cámara, a través de las áreas de ceremonial y protocolo, la implementación de la medida. De aprobarse, comenzaría a regir desde la primera sesión posterior a su sanción. En los fundamentos, Trotta sostiene que la práctica parlamentaria actual ya contempla el izamiento de la bandera y la entonación del himno, y que la marcha podría integrarse a ese momento sin alterar el funcionamiento interno de la Cámara. La iniciativa se apoya en las facultades de cada Cámara para organizar su ceremonial.

Antecedentes normativos

El legislador remarca que la reivindicación de los derechos argentinos sobre las islas está contemplada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las Malvinas y define su recuperación como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. También recuerda que desde 2017 la Marcha de las Malvinas es el himno oficial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, jurisdicción que la legislación vigente incluye en el territorio provincial. Ese antecedente es utilizado por el autor como respaldo político e institucional para extender el uso del símbolo al Congreso.

Continuidad legislativa

La propuesta se vincula con otra iniciativa presentada por Trotta este año para declarar a las Islas Malvinas símbolo nacional de la República Argentina. Según los fundamentos, ese proyecto reunió el respaldo de 104 diputados de distintos bloques políticos. El dato es utilizado por el autor para sostener que la causa Malvinas excede la división partidaria y puede ser tratada como una política de Estado. Si la resolución avanza, el próximo paso quedará en manos de la Presidencia de la Cámara y de las áreas técnicas de ceremonial y protocolo.