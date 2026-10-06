El diputado provincial justicialista Mario Herrero, del bloque San Juan Vuelve, cuestionó la demora del Gobierno provincial en presentar el proyecto de un nuevo Código Electoral y pidió que el debate legislativo se abra con anticipación antes de las próximas elecciones. La advertencia apunta a un punto sensible del calendario político: las reglas de competencia aún no están definidas y, según dijo, los comicios se realizarían en menos de un año.

Durante su participación en el programa Conversatorio de La Mil20, Herrero sostuvo que la falta de definiciones genera incertidumbre entre los espacios políticos y también entre los ciudadanos. “Lo peor que nos puede pasar es no saber”, afirmó, al plantear que una reforma electoral sin tiempos suficientes puede dejar sin previsibilidad la organización de las fuerzas que competirán. En ese marco, reclamó que la Legislatura disponga de margen para analizar las distintas propuestas y no apruebe una modificación acelerada.

Primarias y avales

El legislador explicó los lineamientos del proyecto que presentó San Juan Vuelve. La iniciativa propone mantener un sistema de primarias abiertas y simultáneas, pero sin obligatoriedad ni para los ciudadanos ni para los partidos, frentes o alianzas que no tengan competencia interna. Según detalló, si un espacio presenta una sola lista no estaría obligado a participar en una primaria, mientras que cuando existan varias listas dentro de una misma fuerza serían los votantes quienes definirían candidaturas. También planteó dar mayor peso a las adhesiones de ciudadanos independientes para complementar los avales exigidos a las precandidaturas.

Herrero sostuvo que una candidatura sometida previamente a una decisión ciudadana amplia gana legitimidad y respaldo. En esa línea, defendió que la normativa contemple requisitos objetivos para competir y que luego sea el electorado el que resuelva qué postulantes obtienen apoyo. El diputado también incluyó en su propuesta la extensión de la paridad de género a la totalidad de los cargos electivos, no sólo a los cuerpos legislativos. Ese criterio alcanzaría, según explicó, a las fórmulas de gobernador y vicegobernador, intendentes y otros cargos unipersonales.

Críticas al límite de candidatos

En la entrevista, Herrero también cuestionó el proyecto presentado por el bloquismo y, en particular, la posibilidad de que un mismo espacio presente hasta tres candidatos a intendente. Consideró que no existe una razón objetiva para fijar ese número y planteó que, si una persona cumple los requisitos legales para ser candidata, no debería quedar excluida por un límite numérico previo. “¿Por qué tres y no dos, o cinco, o diez?”, dijo, y calificó esa restricción como arbitraria y eventualmente inconstitucional.

El diputado también se refirió al contenido que se atribuye al proyecto oficialista y objetó que circulen versiones sobre una eventual eliminación de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o de un mecanismo similar de internas abiertas. Señaló que, mientras el Gobierno no presente formalmente su iniciativa, esas referencias son especulaciones. Por eso insistió en que la reforma electoral debe tratarse con tiempo suficiente y con un debate amplio que involucre a todos los bloques legislativos, no sólo a quienes ocupan las 36 bancas.

Peronismo y proyección política

En otro tramo, Herrero habló del reordenamiento del peronismo y explicó su decisión de trabajar dentro del espacio que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sobre el encuentro de dirigentes peronistas realizado en San Juan con la presencia del diputado nacional Máximo Kichner, aclaró que fue una actividad sectorial y dijo que no recibió una invitación formal como integrante del Consejo Provincial del Partido Justicialista. También afirmó que Kicillof se comprometió a visitar la provincia y que trabajan para habilitar antes una sede de “Casa Axel”.

El legislador mencionó además a Cristina Álvarez Rodríguez, Verónica Magario y Andrés Larroque entre los dirigentes que manifestaron su intención de viajar a San Juan. De todos modos, sostuvo que la definición de candidaturas en el plano provincial sigue abierta y la vinculó con la futura reforma electoral. Para Herrero, el mecanismo de selección debería contemplar una participación ciudadana amplia y evitar que las candidaturas queden cerradas sólo por acuerdos internos partidarios.