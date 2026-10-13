El director de Asuntos Corporativos de Genneia, Gustavo Castagnino, afirmó en una entrevista con el programa Buena Gente, de AM 1020, que el parque solar San Juan Sur equivale al consumo de unos 90.000 hogares. El directivo vinculó ese proyecto con una mejora en el servicio eléctrico en Sarmiento y con el fortalecimiento de la infraestructura energética provincial.

Según sostuvo, la empresa ya supera los 350 megavatios de capacidad instalada en San Juan, con cuatro parques solares en operación: Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III y San Juan Sur. Castagnino ubicó esa presencia dentro de la estrategia de expansión de la compañía en la provincia, donde la generación solar se integra a la demanda industrial, minera y productiva.

Infraestructura y servicio eléctrico

El directivo explicó que la puesta en marcha de San Juan Sur estuvo acompañada por obras de infraestructura eléctrica, entre ellas una línea y una estación transformadora, impulsadas junto con la provincia. Según indicó, esas intervenciones permitieron fortalecer la distribución en la zona de influencia del parque y estabilizar un sistema que registraba reclamos por subas y bajas de tensión. Esa situación afectaba a hogares y actividades productivas, con daños en electrodomésticos, bombas de riego y otros equipos eléctricos.

En ese punto, Castagnino citó datos del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), según los cuales los reclamos por roturas de artefactos y bombas de riego en zonas de Sarmiento bajaron entre un 80% y un 85% frente a la temporada 2024-2025. El directivo sostuvo que el resultado representa un beneficio concreto para vecinos y productores, más allá de la energía que el parque incorpora al sistema. También señaló que una mayor disponibilidad de energía competitiva puede incidir en las condiciones de costo para las industrias radicadas en la provincia.

Inversión de largo plazo

Castagnino planteó que las inversiones en renovables exigen previsibilidad y reglas estables, porque se proyectan sobre horizontes de aproximadamente 25 años. En ese marco, valoró la articulación entre el gobierno provincial, el EPRE y el Ente Provincial Sociedad del Estado (EPSE), a los que atribuyó un papel clave para sostener condiciones favorables a la inversión. También destacó que las políticas nacionales para el desarrollo de energías renovables inciden en la continuidad de esos proyectos.

El directivo agregó que la expansión de la demanda energética en San Juan está asociada al crecimiento de actividades como la agricultura, la olivicultura, el pistacho, la vitivinicultura y la minería, con proyectos como Vicuña, Los Azules y El Pachón. En paralelo, mencionó la generación distribuida, es decir, la producción de electricidad en hogares, pymes y establecimientos agrícolas mediante paneles solares propios, como una alternativa con potencial de crecimiento en la provincia por la radiación disponible y la evolución de los costos de los equipos.

La empresa, según lo expuesto por su directivo, busca ampliar su presencia en San Juan con nuevos proyectos. El próximo dato a seguir es si esas iniciativas avanzan en un contexto de mayor demanda eléctrica y de necesidad de infraestructura para sostener actividad industrial, minera y residencial.