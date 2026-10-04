El exjefe de Gabinete respaldó el rumbo económico de Javier Milei y dijo que las inversiones deberían acelerarse. También planteó una posible convergencia electoral y destacó la visita de León XIV.

Francos analizó al RIGI como una herramienta de crecimiento

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos respaldó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que las inversiones previstas en sectores estratégicos deberían comenzar a acelerarse. En una entrevista con Splendid AM990, y según informó la Agencia Noticias Argentinas, también vinculó el escenario político de 2027 con una eventual convergencia entre La Libertad Avanza y el PRO.

Francos rechazó que la Argentina esté al borde de una recesión y pidió analizar la economía en un período más amplio. “Uno tiene que ver no la foto sino la película completa, de dónde venimos, hacia dónde vamos”, afirmó, al destacar el equilibrio fiscal y el crecimiento de las exportaciones como resultados que, a su criterio, marcan una diferencia respecto de diciembre de 2023.

Ante las dificultades que atraviesan el consumo y distintos sectores de actividad, el exfuncionario sostuvo que el Gobierno no debería alterar su estrategia por los problemas coyunturales. En ese marco, defendió las inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema de promoción para proyectos de gran escala, y señaló que las iniciativas en minería y energía pueden generar empleo y mayor actividad a medida que se concreten.

Definición electoral

Consultado por el panorama de alianzas, Francos afirmó que los sectores vinculados al libre mercado podrían presentarse juntos en las próximas elecciones. “Yo estoy convencido que los integrantes de este espacio, el PRO, todos los partidos que han conformado parte de esa alianza, y La Libertad Avanza, van a participar en la elección juntos”, dijo. También descartó que exista hoy una discusión cerrada sobre una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich y negó que una diferencia interna pueda derivar en una ruptura del proceso de reformas impulsado por Milei.

Visita papal y 2027

El dirigente también fue consultado por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, y la vinculó con una oportunidad para promover mayor unidad entre sectores políticos y sociales. “Ojalá pueda a través de su convocatoria generar más unión entre los argentinos de todos los sectores”, señaló, al agregar que la misión del pontífice también implica acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Sobre una eventual candidatura propia para 2027, Francos evitó confirmarla y dijo que todavía falta tiempo para definir listas. “Si existe esa posibilidad o si me invita a participar, lo voy a hacer, por supuesto, pero no es algo que me desvele hoy”, sostuvo. La definición electoral quedó así abierta, mientras el oficialismo sigue condicionado por la evolución de la actividad, el desempeño de las inversiones y la eventual estrategia de alianzas.