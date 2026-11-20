El encuentro se realizó en los jardines del Teatro del Bicentenario, en el marco de la FNS Forum, con la participación del ministro Juan Pablo Perea, el empresario Jaime Garbarski y el gobernador Marcelo Orrego.

El encuentro se realizó el jueves 19 de noviembre, desde las 20, en los jardines del Teatro del Bicentenario, posterior a la FNS Forum. La convocatoria y el interés del público le dieron a la jornada un clima cercano, dinámico y participativo.





La charla estuvo a cargo del ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y del empresario Jaime Garbarsky. La conversación puso el foco en el escenario actual y futuro de la minería en San Juan. Desde sus distintas experiencias, Perea y Garbarsky invitaron a pensar los desafíos de la actividad y el lugar que pueden ocupar las nuevas generaciones en el desarrollo de la provincia.





Para el Ministerio de Minería, fue especialmente gratificante ver a tantos jóvenes acercarse con curiosidad e interés para comenzar a involucrarse en la actividad. El Sunset Minero dejó una imagen alentadora: nuevas generaciones dispuestas a escuchar, preguntar y ser parte de las conversaciones sobre el futuro de San Juan.