La República Argentina volvió a reclamar al Reino Unido que reanude las negociaciones de soberanía sobre las Islas Malvinas, en línea con la Resolución 2065 (XX) y otras decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité Especial de Descolonización. Según el Gobierno nacional, Londres debe cumplir con el mandato de la comunidad internacional y poner fin a la situación colonial en el archipiélago. El planteo se inscribe en la disputa de larga data por la soberanía y en la estrategia oficial de sostener el reclamo en foros multilaterales.

Reclamo diplomático En el texto difundido por el Gobierno, se sostuvo que la Argentina “llama una vez más al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía”. También se afirmó que los archipiélagos “son parte integrante de la República Argentina”. La posición oficial apunta a mantener vigente el reclamo ante organismos internacionales y a exigir el cumplimiento de las resoluciones que, desde hace décadas, exhortan a ambas partes a dialogar. En ese marco, el Ejecutivo volvió a cuestionar la permanencia del esquema colonial en las islas.

Cuestionamiento al plan petrolero Días atrás, el canciller Pablo Quirno defendió la decisión de llevar al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y advirtió sobre el avance del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. En una columna de opinión publicada en La Nación, señaló que la iniciativa podría provocar daños irreversibles antes de que el tribunal arbitral esté en condiciones de intervenir. “No vamos a permanecer impasibles mientras pretenden apropiarse de nuestros recursos naturales”, escribió el funcionario.

Empresas y alcance del proyecto Quirno detalló que el plan involucra a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum. Según indicó, el desarrollo prevé 23 pozos y 35 años de producción con licencias otorgadas por el Reino Unido, que la Argentina considera ilegales. El canciller también afirmó que es la primera vez que la Argentina y el Reino Unido se enfrentan ante un tribunal internacional por un asunto vinculado con la cuestión Malvinas. En paralelo, reclamó que el Congreso acelere el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Arbitraje en curso La Argentina inició el arbitraje contra el Reino Unido el 28 de septiembre y el 13 de octubre solicitó medidas provisionales al tribunal con sede en Hamburgo. En las audiencias del 10 y 11 de noviembre, la delegación argentina sostuvo que hace falta una protección urgente mientras se constituye el tribunal arbitral que examinará el caso de fondo. Además, el Gobierno aseguró que continuará con los procedimientos sancionatorios y las acciones penales contra las compañías y sus directivos. El próximo tramo del proceso dependerá de la conformación del tribunal y de la definición sobre las medidas pedidas por la Argentina.