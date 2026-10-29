En medio de la tensión con Javier Milei, el presidente de Brasil, Lula da Silva, agradeció a Mauricio Macri el saludo por su triunfo electoral y sostuvo que recuerda “cuando las diferencias se resolvían de manera civilizada”. La respuesta se produjo después de que la Casa Rosada ratificara que no felicitará al mandatario brasileño por su victoria ante Flávio Bolsonaro.

Intercambio político Lula publicó el mensaje en su cuenta de X y afirmó: “Agradezco al expresidente Mauricio Macri por sus saludos y sus buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que las diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se resolvían de manera civilizada y republicana”. El contenido del mensaje buscó remarcar el valor de la cooperación regional en un contexto de fricción diplomática. La alusión a la “región” apuntó a sostener un marco de relación bilateral más amplio que el intercambio entre gobiernos.

La controversia se activó esta semana cuando el vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó por qué el Gobierno argentino no emitirá un saludo oficial por la victoria de Lula da Silva. “Cuando Javier Milei fue electo en 2023, no hubo ningún gesto del presidente de Brasil”, señaló el funcionario. La explicación oficial colocó el vínculo bilateral en el terreno de la reciprocidad política, y no en el de una rutina protocolar automática. En ese marco, la administración de Milei optó por no avanzar con una felicitación institucional.

Antecedentes Mauricio Macri había escrito el lunes, un día después del balotaje, un mensaje de felicitación en el que saludó al pueblo brasileño y a Lula da Silva por su “cuarto triunfo electoral”. En ese texto afirmó: “Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”. El resultado de la segunda vuelta fue de 51,78% para Lula da Silva y 48,22% para Flávio Bolsonaro, según los datos consignados en el texto original.

Posición del PRO El PRO, partido que lidera Mauricio Macri y principal aliado del oficialismo en el Congreso, también difundió un comunicado institucional sobre la elección brasileña. Allí sostuvo que el resultado “abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente”. Además, afirmó que la relación estratégica entre ambos países “es un pilar fundamental” y expresó su vocación de trabajar para que “el diálogo y la cooperación” caractericen el vínculo bilateral. El próximo dato a seguir será si la decisión de la Casa Rosada se mantiene en el plano de la retórica o si deriva en cambios concretos en la relación con Brasil.