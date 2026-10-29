El Comité de Derechos Humanos señaló que no habrá una decisión inminente. El kirchnerismo busca una cautelar en noviembre para discutir la inhabilitación.

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó a Cristina Kirchner que su presentación puede demorar años, aunque en el kirchnerismo mantienen la expectativa de que en noviembre se resuelva una cautelar contra la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La estrategia apunta a sostener la discusión sobre una eventual candidatura presidencial en 2027.

El organismo señaló, ante una consulta de la agencia EFE, que “habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años” y que “una decisión sobre el caso no es inminente”. Esa definición marca que el trámite ante el comité no tendría resolución rápida y que el análisis de fondo podría extenderse durante un período prolongado.

El Comité comenzó a sesionar el 19 de octubre y mantendrá reuniones hasta el 6 de noviembre. Según el material difundido, el objetivo de los abogados de Cristina Kirchner era lograr durante ese lapso la admisión del caso. Fuentes del kirchnerismo citadas por LPO reconocieron que el aviso del Comité afecta la estrategia para instalar la candidatura, aunque dijeron que no era un escenario inesperado.

Admisibilidad y cautelar

Las mismas fuentes indicaron que el objetivo central es que el Comité admita el caso, aun cuando la cuestión de fondo pueda tardar años en resolverse. También buscarían una cautelar, es decir, una medida provisoria, que ordene suspender la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. En la Justicia argentina ya se aclaró que una cautelar del Comité de Derechos Humanos no es vinculante y no suspende la condena, pero en el kirchnerismo la consideran una herramienta para presionar políticamente.

El abogado Gregorio Dalbón, que defendió a Cristina Kirchner en otras causas, sostuvo a la agencia NA que “hay dos cuestiones bien diferentes” en el proceso ante el Comité de la ONU. Según explicó, una es la cuestión de fondo, que demora por la cantidad de casos, y la otra es la cautelar vinculada con la inhabilitación perpetua, que a su criterio no debería tardar porque “se estarían violando innumerables derechos humanos” hasta que exista una resolución definitiva.

El caso aparece además en medio de una entrevista que Cristina Kirchner concedió al Washington Post, cuya publicación está prevista para los próximos días. De acuerdo con el texto original, allí habría dicho que, si obtiene el visto bueno del Comité de Derechos Humanos de la ONU, se lanzará como candidata. La expectativa inmediata en su entorno es que haya alguna novedad antes del 6 de noviembre, aunque también admiten que el organismo podría adoptar una medida después de esa fecha.