El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó en Rosario de la apertura de las Rondas de Negocios entre proveedores nacionales y empresas adheridas al RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. La actividad reunió a autoridades nacionales y a una decena de gobernadores, en un espacio orientado a vincular la demanda de bienes y servicios con proyectos de inversión. Según el material difundido, más de 80 empresas sanjuaninas también asistieron a la jornada.

Participación institucional

En la apertura estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y mandatarios de Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes. Luego, Orrego integró el primer panel de gobernadores de provincias mineras, bajo el título “La minería como vector de desarrollo regional”, con moderación del secretario de Minería, Luis Lucero. La presencia de funcionarios nacionales y provinciales mostró el intento de ordenar una agenda común sobre inversión, proveedores y actividad extractiva.

Infraestructura y financiamiento

En su exposición, el gobernador sanjuanino afirmó que la provincia viene trabajando para desarrollar infraestructura y mencionó la obtención de más de 1.000 millones de dólares para invertir en obras viales, logísticas, eléctricas, de agua y viviendas. Ese dato fue presentado por Orrego como base para sostener la expansión productiva y mejorar las condiciones de radicación de proyectos. En ese esquema, la infraestructura aparece como una condición para reducir costos, facilitar transporte y ampliar la capacidad de soporte de la actividad minera.

Desarrollo local

Uno de los pasajes centrales de su intervención estuvo referido al impacto territorial de la minería. Orrego sostuvo: “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”. La definición ubicó el debate en torno a dos variables que suelen concentrar la discusión sectorial: rentabilidad empresaria y derrame económico sobre las provincias productoras. En ese marco, el agregado de valor local y el empleo aparecen como los elementos que, según el gobernador, deben acompañar el avance de los proyectos.

Agenda federal minera

Durante la jornada también se reunió la mesa federal minera, con autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales, y se firmó un acta de intención para consolidar el desarrollo de la actividad minera en Argentina. El encuentro dejó planteado un canal de coordinación entre el Estado y el sector privado para sostener inversiones, proveedores y encadenamientos productivos. Además, las empresas sanjuaninas presentes tuvieron la posibilidad de interactuar con proveedores de otras zonas del país y con operadoras mineras de San Juan y otras provincias. El próximo paso dependerá de cómo se traduzcan esas rondas y ese acta en contratos, inversiones y demanda efectiva para la cadena de valor local.