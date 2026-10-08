45 dispositivos auditivos fueron destinados a 24 sanjuaninos de distintos departamentos para favorecer su comunicación y contribuir a mejorar su calidad de vida.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano concretó una nueva entrega de dispositivos destinados a personas con dificultades de audición. En esta oportunidad, 24 sanjuaninos recibieron un total de 45 audífonos, tanto unilaterales como bilaterales, de acuerdo con sus necesidades.





Esta política pública, generada desde la dirección de asistencia, alcanzó a personas de Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Caucete, Iglesia, Pocito y Rivadavia, quienes recibieron esta herramienta para favorecer su comunicación y desenvolverse en distintas actividades de la vida cotidiana.





La incorporación de estos dispositivos representa una respuesta a necesidades concretas de las personas y sus familias, brindando herramientas que pueden contribuir a mejorar su calidad de vida y acompañar su desarrollo cotidiano.





Estas acciones forman parte de las políticas de asistencia que lleva adelante el ministerio, con el objetivo de brindar respuestas a las necesidades de las familias sanjuaninas y promover una sociedad con mayores oportunidades de inclusión y bienestar.





La entrega estuvo encabezada por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero y la directora de Asistencia, Eva Acosta.