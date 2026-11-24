Tierra de los Quiroga Moyano, que se han mantenido en el poder de una u otra forma. En la actualidad gobierna Rodolfo Jalife y tiene posibilidades de reelegir. Sin embargo, algunos dicen que a Quiroga Moyano no le pinta esa idea. En tanto que en la oposición de 25 de Mayo hay muchas divisiones y cambios entre orreguistas y libertarios

25 de Mayo, es el origen político del actual presidente del PJ, el diputado y ex intendente Juan Carlos Quiroga Moyano. El dirigente y su hermano se mantuvieron al frente de la comuna en varios mandatos. En la última elección optaron por elegir a Rodolfo Jalife, un contador que venía del riñon de los conductores departamentales.

Cuando se analiza lo que está sucediendo en este departamento, es un enigma lo que hará el jefe comunal, Rodolfo Jalife, que hasta el momento no ha manifestado alguna intención de continuidad por un nuevo mandato, pero si se lanza podría producir un quiebre del electorado en las líneas del PJ veinticinqueño.

Al analizar las filas del Moyanismo en 25 de Mayo, se observa que varios podrían ocupar el sillón de Jalife, que de paso está en el mismo grupo político. Sin embargo, fuentes consultadas sostiene que Juan Carlos, le pone todas las fichas a Gastón Fernández, un dirigente que en su momento fue secretario de Hacienda de Quiroga Moyano y que este lo separó del cargo por problemas en la gestión. Según lo que contaron en el ambiente político departamental Fernández es miembro del consejo Económico Departamental, también forma parte de la parroquia y es uno de los organizadores de eventos, que tienen por objeto la construcción de un polideportivo. Esto lleva varias temporadas y aun no se han visto reflejados algunos resultados.

Si Fernández es el elegido por Quiroga Moyano, también quedarían relegadas las aspiraciones de Javier Ferrer, que desde siempre fue secretario del caudillo departamental o José “Coki” Reinoso, que fue funcionario en Obras Públicas.

Otra que también manifestó intenciones desde hace mucho tiempo es Beatriz Gutiérrez, la esposa de Quiroga Moyano. En el pueblo todos cuentan que el referente Justicialista, le prometió en más de una ocasión una candidatura, sin embargo, a la hora de las definiciones sigue en el banco de suplentes.

Por el lado de las otras fuerzas políticas, en Producción y Trabajo tienen a la concejal Daniela Berenguer, algunos la llaman “la Topadora”. Que viene haciendo un fuerte trabajo social y de confrontación con el trabajo del gobierno de Jalife que no llega a ser discreta.

En esta fuerza también está Marcelo Aravena, al que muchos le ponen la titular en el orreguismo. Fuentes consultadas aseguran que tiene muy buena relación con algunos colaboradores cercanos al gobernador Marcelo Orrego.

En tanto que hay quienes especulan que Omar Caballero, un hombre que viene trabajando junto al gobernador, con muy bajo perfil podría ser el “tapadito” que tiene Producción y Trabajo en 25 de Mayo. El hombre tiene una reconocida labor en grupos religiosos y muchos estiman que sería aire nuevo en la política del lugar.

Cambiaron de camiseta y son de LLA

Las fuentes consultadas sostienen que Carolina Gianinetto, quien fue candidata en el espacio de Marcelo Orrego en 2023, se cambio la camiseta y en la actualidad juega para La Libertad Avanza. La dirigente sigue con una fuerte militancia en el departamento y sobre todo pone su foco en los que menos tiene, gente con la que se reúne de manera habitual.

En tanto que Gabriel Alcaraz, que llego al cargo de concejal por Producción y Trabajo, en 2025 dio el salto y se cruzó a la Libertad Avanza. Este pase fue anunciado con bombos y platillos por la dirigencia libertaria. Alcaraz vino desarrollando un trabajo muy activo, pero desde hace un tiempo viene muy silencioso, lo que hace que en el departamento se especule sobre si ya acordó algo para lo que se viene en el próximo periodo.