Las fuerzas políticas se preparan a full para conseguir el dominio de un departamento que en el desarrollo que se viene de la minería del cobre y con el oro actual será muy poderoso a nivel recaudación. El bloquismo y sus versiones similares llevan más de 20 años en el poder, sectores opositores buscan dar el batacazo. Sin embargo, los nombres son casi los mismos y no hay gran renovación

El departamento de Iglesia se prepara para una gran campaña política. El tema es que todos los sectores se quieren disputar el poder. La razón es que el que gane tendrá muy buena solvencia económica con los aportes que hará la minería a las Arcas Municipales, lo que se constituye en un gran atractivo para aspirar a ocupar el sillón que en la actualidad ocupa el intendente Jorge Espejo- con su partido municipal “Somos Integración”. Espejo que tiene historia bloquista, se abrió del partido de la estrella y de esa forma con una agrupación municipal llegó al poder. El tema es que el mandatario iglesiano cumplió los dos mandatos y se viene un recambio en la cabeza de la jefatura municipal. Por ahora, dentro de la estructura del oficialismo iglesiano, hay tres dirigentes que habrían manifestado su intención de competir en las elecciones que se vienen: Fernando Varella, ex CAPRESMI- y Rubén Sosa, hombre cercano al jefe comunal. También hay quienes suman dentro de esta estructura al ingeniero Elio Giuliani, actual secretario de Obras Públicas de Iglesia.

Lo cierto es que hay quienes sostienen que este sector buscará algún tipo de acuerdo electoral con el Bloquismo, que tiene la hegemonía del poder en los últimos años.

Si se profundiza en el partido de la estrella hay referentes de peso que son los primeros que picaron en punta para competir. Algunos dicen que el diputado Gustavo Deguer sería el bendecido para ir por la intendencia, de hecho, tendría el aval de Luis Rueda, el presidente del Partido Bloquista y la venia del orreguismo, lo que le facilitaría el camino para llegar a sostener el poder.

Pero en los últimos días volvió a saltar al ruedo, el ex intendente Mauro Marinero. Muchos dicen que es el highlander de la política de Iglesia. Dicen que siempre está y que tiene su gente. Por ello, llamó despertó cierta tensión en los bloquistas del ruedismo que pensaban que la tenían asegurada con Deguer.

De todos modos, en el orreguismo – Producción y Trabajo- Analía Cortez y Hugo Paredes-con pasado bloquista-, también tendrían aspiraciones a la conducción del departamento.

Los libertarios ponen en juego al ex diputado provincial Enrique Daniel Montaño – que en su momento obtuvo la banca con ADN-. Allegados a esta fuerza sostienen que se está haciendo un trabajo de militancia importante.

Por su parte, en el Justicialismo, el profesor José “Galleta” Aguilera, es uno de los que expresó su intención de competir por el cargo de jefe comunal. También, el médico pediatra Renzo Sancassani, un joven de ascendencia peronista salió a terreno para medirse en el departamento. De hecho, este es el único dirigente que se constituiría en una alternativa de cambio.

Otro dirigente que expresó su intención de volver a competir por la intendencia es Fernando Mini. En las anteriores elecciones fue con el frente que encabezaba el gobernador Marcelo Orrego y lograron ubicar en esa línea a un concejal. Alejado del oficialismo, el dirigente hoy se define como un líbero que va a participar. Explica que “nosotros siempre le hicimos oposición el bloquismo, somos la única oposición”, lo que marca la diferencia con el acuerdo que hizo el bloquismo con el oficialismo provincial. Mini cuando mira su pasado se reconoce peronista, de hecho, fue su padre Alfonso Mini, el último peronista que le ganó al bloquismo.

Por último, no hay que dejar de lado a Alberto Grau, actual presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio, quien manifestó en más de una ocasión su intención de pelear por el puesto de intendente.

Por último, hay que decir que el departamento de Iglesia aporta al electorado provincial alrededor de 8200 electores. La dispersión y las múltiples propuestas indican que hay una gran fragmentación. Ahora solo resta esperar cuáles serán los que realmente compita.