Los activos argentinos cerraron con una mejora generalizada y el riesgo país cayó 8,6% hasta 599 puntos básicos, en una rueda marcada por el impulso que llegó desde Brasil tras la primera vuelta presidencial. El movimiento se produjo luego de la victoria de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva, en una elección que se definirá en el ballotage del 25 de octubre. En ese contexto, el mercado interpretó el resultado como una señal favorable para los activos de riesgo de la región.

La reacción brasileña fue el principal factor del día: el Bovespa subió casi 8% y el real se apreció más de 4%, según los datos de la rueda. Esa mejora se trasladó a la plaza local, donde el S&P Merval avanzó 3,7% en pesos hasta los 2.869.488 puntos y 5,1% medido en dólares. Entre las acciones con mayores subas se ubicaron Transportadora de Gas del Sur (+5,9%), BBVA (+5,6%), Supervielle (+5,3%), Telecom Argentina (+5,2%), Grupo Financiero Galicia (+5,1%), Banco Macro (+5,1%), Central Puerto (+5%) y Loma Negra (+5%).

Acciones y bonos En Wall Street, los papeles argentinos también operaron con subas relevantes. Mercado Libre encabezó las alzas con 9,6%, seguida por BBVA (+7,7%), Supervielle (+7,6%), Telecom Argentina (+7,1%), TGS (+6,8%), Grupo Financiero Galicia (+6,5%) y Banco Macro (+6,5%). En renta fija, los bonos soberanos en dólares acompañaron el movimiento y cerraron con subas promedio de u$s1,50, con mejor desempeño del GD35, que avanzó 1,8%.

Mercados globales La mejora local se dio en una jornada positiva para los mercados internacionales, aunque con liderazgo regional de Brasil. En Estados Unidos, el S&P 500 subió 0,7% y quedó cerca de sus máximos históricos, mientras que el Nasdaq 100 trepó 1,1% y marcó un nuevo récord. El Dow Jones ganó 0,2%. En paralelo, la tasa del bono estadounidense a 10 años subió 3 puntos básicos hasta 5,30% y el petróleo WTI cayó 2% a u$s89,25 el barril, tras los planes de la Casa Blanca para flexibilizar restricciones al diésel.

Lectura regional En Brasil, el resultado electoral dejó a Flávio Bolsonaro con 47,2% de los votos válidos y a Lula da Silva con 45%, según los datos difundidos. Ambos competirán en la segunda vuelta del 25 de octubre. Con 56 millones de votos, el hijo del expresidente superó el desempeño de su padre tanto en 2018 como en 2022. Desde PPI señalaron que, si Bolsonaro se impone en el ballotage, Brasil se sumará a un giro a la derecha regional, y detallaron que a fines de 2023 solo tres de los doce países sudamericanos tenían gobiernos de derecha o centroderecha.

Bonos y tasas La mejora de los títulos soberanos comprimió tasas, aunque los rendimientos siguen elevados, con TIR de entre 9,7% y 11,6% en la parte media y larga de la curva. Entre los Bonares, el AL30 subió 1,1%, el AL28 1%, el AN29 0,5% y el AL29 0,3%, mientras que el AL27 cedió 0,3%. Los bonos dólar-linked operaron dispares, con bajas de 0,25% en ambos extremos de la curva y leves subas en el tramo medio; los títulos CER avanzaron 0,4% promedio y los bonos a tasa fija cerraron con alzas de 0,15% promedio.