El partido de Mauricio Macri felicitó al presidente brasileño tras su reelección y pidió fortalecer el vínculo bilateral. La postura quedó diferenciada de la de Javier Milei, que no lo había saludado públicamente.

El PRO felicitó este lunes al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección y expresó su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales, en una posición que lo diferenció de Javier Milei, quien hasta la mañana de este lunes no había saludado públicamente al mandatario brasileño por su triunfo electoral.

A través de un comunicado difundido en la red social X, el partido fundado por Mauricio Macri destacó la importancia de preservar los vínculos entre ambos países, luego de la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje celebrado este domingo. La fuerza política sostuvo que el resultado abre una oportunidad para afianzar un vínculo que definió como “histórico y permanente”.

Relación bilateral En el mismo mensaje, el PRO señaló que la relación entre la Argentina y Brasil constituye un eje central de la política exterior. “Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática”, expresó el comunicado, en referencia al peso que ambos países tienen como principales socios del Mercosur.

El texto concluyó con una felicitación directa al mandatario brasileño: “Felicitamos a @LulaOficial y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral”. La formulación del partido de Macri quedó alineada con los saludos de distintos dirigentes y mandatarios de la región que reconocieron la victoria del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Diferencia política La posición del PRO contrastó con la actitud de Milei, quien durante la campaña electoral brasileña había respaldado a Flávio Bolsonaro, hijo del encarcelado expresidente Jair Bolsonaro. Hasta la mañana de este lunes, el presidente argentino no había emitido una felicitación pública a Lula, en un contexto de diferencias políticas e ideológicas entre ambos gobiernos.

La reelección de Lula abre una nueva etapa en la relación bilateral entre Argentina y Brasil, con impacto directo sobre la coordinación política y comercial entre las dos principales economías del bloque regional. El seguimiento de los gestos diplomáticos de los próximos días será clave para medir el alcance efectivo de esa recomposición.