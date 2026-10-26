La organización cuestionó dichos del Presidente en la Fundación Faro y habló de una escalada de hostilidad contra la prensa.

Amnistía Internacional anunció que denunciará ante organismos internacionales al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones contra periodistas. La organización sostuvo que esos dichos profundizan el hostigamiento a la prensa y afectan la libertad de expresión en Argentina.

En una publicación en su cuenta de X, la entidad afirmó que las expresiones presidenciales “profundizan el hostigamiento a la prensa” y cuestionó el discurso pronunciado en la Fundación Faro. Según ese mensaje, allí Milei individualizó y agredió a periodistas que cubrieron el caso de la criptomoneda $LIBRA.

En ese mismo discurso, el Presidente sostuvo que quienes considera sus adversarios “se tienen que quemar en la hoguera”. Para Amnistía Internacional, esa frase evoca “una violencia extrema” y genera preocupación por el efecto de los mensajes oficiales sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

Antecedente inmediato La organización enmarcó su postura en lo que describió como una “grave escalada de hostilidad hacia la prensa”. Con esa formulación, anticipó que llevará el caso ante organismos internacionales, aunque no precisó en esta comunicación cuál será el ámbito ni el calendario de esa presentación.

Próximo paso El anuncio deja abierta la instancia formal de presentación externa y ubica la discusión en el terreno de los estándares internacionales sobre libertad de prensa. Por el momento, la información difundida por la organización se limita a su advertencia pública y a la referencia al discurso de Milei en la Fundación Faro.