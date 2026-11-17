La mesa ejecutiva del PRO definió una postura favorable a la reforma electoral del Gobierno nacional. La decisión se tomó en una reunión virtual encabezada por Mauricio Macri .

El PRO resolvió acompañar en términos generales la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional y respaldar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el calendario electoral de 2027, tras una reunión virtual encabezada por el expresidente Mauricio Macri.

La definición se produjo en un momento de discusión legislativa sobre cambios al sistema electoral y en medio de diferencias que el partido mantiene con la administración nacional. La postura del espacio fija una señal política sobre un tema que impacta en la organización de las elecciones presidenciales y en el debate parlamentario que seguirá en el Congreso.

Quiénes participaron

Además de Mauricio Macri, participaron Fernando De Andreis; los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut; y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. También estuvieron el jefe del bloque de diputados nacionales, Cristian Ritondo; el titular de la bancada del Senado, Martín Goerling; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y los intendentes Soledad Martínez, de Vicente López, y Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón.

Un cambio respecto de las objeciones previas

La decisión representa un giro frente a las objeciones que habían expresado dirigentes del partido en los días previos. En 2025, el PRO respaldó la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas, pero algunos referentes plantearon diferencias ante la posibilidad de modificar nuevamente las reglas electorales de cara a las presidenciales. Martín Goerling expresó públicamente su rechazo durante el fin de semana y también cuestionó que se avanzara con cambios al proyecto oficial durante la misma jornada en que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomaría su tratamiento.

Antes de la reunión, la posición del PRO estaba condicionada por la falta de definiciones sobre el proyecto de Ficha Limpia. Además, Goerling recordó que en los dos encuentros anteriores de la mesa ejecutiva, con Macri presente, el partido había decidido mantener el sistema de primarias vigente. En ese marco, el legislador diferenció la suspensión aplicada para las elecciones de medio término de una eventual eliminación de las PASO para elegir presidente y vicepresidente.

La definición de la mesa ejecutiva del PRO deja establecida la postura del partido frente a la reforma electoral que impulsa el Gobierno y cuyo tratamiento continuará en el Congreso. El seguimiento del proyecto quedará atado a la discusión legislativa y a las definiciones que adopten las distintas bancadas en las próximas instancias parlamentarias.