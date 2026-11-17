El pedido incluye cuatro fiscales, un juez de Paz de Caucete y puestos para funcionarios, técnicos y administrativos. La iniciativa surge por la carga de causas y deberá obtener aval político y presupuestario.

La Corte de Justicia, que conduce Daniel Olivares Yapur, remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear 55 cargos en el Poder Judicial. Entre ellos figuran cuatro fiscales de primera instancia y un juez de Paz de Caucete, además de puestos para funcionarios, personal administrativo, técnico y de maestranza. La iniciativa fue confirmada por fuentes judiciales y legislativas.

Fundamento del pedido

Según esas fuentes, la solicitud surge del análisis de las “necesidades urgentes” de recursos humanos del Ministerio Público y de organismos judiciales. El planteo fue impulsado desde Fiscalía General, a cargo de Guillermo Baigorrí, en función del volumen y la complejidad de las causas que tramita el sistema acusatorio. Ese esquema está vigente desde febrero de 2024 y asigna a los fiscales la investigación de los hechos delictivos.

El proyecto contempla, además de los cargos de magistrados, 14 puestos de funcionarios, con 10 para el Ministerio Público, aunque fuentes calificadas indicaron que una parte corresponderá a la Defensa Oficial. También prevé 10 cargos para personal administrativo, 22 para el área técnica y 4 de maestranza o servicios generales. En el tramo de funcionarios aparecen ocho cargos de secretario de primera instancia, dos de secretario privado de Fiscalía General y cuatro de secretario de Juzgado y de Registro Público de Comercio.

Antecedentes y alcance

Se trata del segundo proyecto de ley que la Corte envía en el año a la Cámara para crear cargos, en uso de su facultad constitucional de iniciativa legislativa. El primero fue presentado en febrero, durante la presidencia de Adriana García Nieto, e incluía cinco cargos de magistrados: dos jueces de Familia, un juez de Paz de Caucete, un juez en Jáchal y un asesor oficial. Finalmente, la Legislatura avaló cuatro de esos cargos.

En aquella oportunidad, la definición surgió de una reunión entre Olivares Yapur, Baigorrí y el gobernador Marcelo Orrego, en la que se analizó la ampliación del fuero de Familia y el refuerzo de la Segunda Circunscripción Judicial. El cargo de juez de Paz de Caucete había quedado fuera de ese esquema, a la espera de recursos. La Constitución establece que el Poder Judicial debe contar con, al menos, el 6 por ciento de los recursos del presupuesto provincial, aunque los fondos dependen del Ejecutivo.

Caucete y carga de trabajo

La nueva iniciativa reincorpora el Juzgado de Paz de Caucete, que había quedado excluido del pedido anterior. La Corte informó que detectó un incremento de 10.607 causas nuevas desde 2024 hasta febrero, dentro de un universo de 51.028 causas activas acumuladas en los últimos cinco años. En ese departamento funciona un solo Juzgado de Paz, a cargo de Luciana Salvá, con competencia en contravenciones de tránsito, familia, violencia familiar, ejecutivos y sucesorios, entre otras materias.

Como antecedente, la Corte citó a Pocito, donde existen dos Juzgados de Paz y opera un mecanismo de Oficina Judicial con Gestión Asociada. Ese modelo será replicado en Caucete y, según lo expresado por el tribunal, implicará reorganizar personal administrativo sin crear más puestos en esa instancia. En paralelo, el mayor peso del proyecto recae en el Ministerio Público, con cuatro fiscales de primera instancia destinados a reforzar la capacidad operativa frente a la acumulación de expedientes en UFI como Delitos Informáticos y Estafas, Cavig y Genérica.

Lo que sigue

Las fuentes consultadas indicaron que el proyecto no incluye cargos para la puesta en marcha del futuro sistema acusatorio del Régimen Penal Juvenil local, que requerirá un Código Procesal específico. También señalaron que, si esos puestos se hubieran contemplado, habría sido necesario incorporar los correspondientes a jueces, defensores oficiales y asesores de menores. La iniciativa deberá ahora contar con el aval del Ejecutivo y luego con el tratamiento de la Cámara de Diputados, en un contexto en el que la Corte ya había desestimado insistir con un proyecto de 80 cargos presentado en 2024 por la situación económica nacional y su impacto en la provincia.