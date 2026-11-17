El encuentro entre referentes del peronismo se realizará este jueves en el Teatro Otamendi de San Fernando, con la presencia prevista de Sergio Massa, Sergio Uñac y Gerardo Zamora, entre otros dirigentes. La convocatoria incluye sectores del Frente Renovador, el Peronismo Federal, la Liga de Intendentes y algunos integrantes de La Cámpora. Según el texto original, Axel Kicillof y su entorno no fueron invitados.

De acuerdo con la información difundida, Massa llegaría desde San Pablo, donde viajó para reunirse con la conducción del PT, aunque no había certeza sobre su arribo a tiempo para el inicio del acto. También se mencionó la participación de los diputados nacionales Natalia De la Sota y Miguel Ángel Pichetto, además de intendentes como Gustavo Menéndez, Federico Achával y Nicolás Mantegazza. La reunión se presenta como un espacio de discusión sobre la unidad y la reorganización interna del espacio.

Referencias políticas El encuentro tiene como antecedente la habilitación de este tipo de juntadas por parte de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue visitada por varios de los dirigentes mencionados en San José 1111. Según el texto, la idea original de Juan Manuel Olmos era realizar una actividad sin la centralidad de la expresidenta, aunque esa intención quedó relativizada por la amplitud de la convocatoria. Entre los representantes cristinistas se mencionan Teresa García, Mayra Mendoza, Julián Álvarez y Mariano Recalde.

Lectura interna El artículo señala que la conducción de Juan Andreotti, anfitrión de la reunión, funciona como un mensaje político para los asistentes. También sostiene que el espacio reúne poder territorial y eventuales capacidades de financiamiento para una campaña, en contraste con las dificultades atribuidas a Kicillof. En ese tramo, el texto afirma que el gobernador bonaerense todavía no sabe cómo hará para llegar a diciembre con los sueldos pagados y sin interrupciones en las prestaciones de proveedores, aunque esa es una apreciación del original y no una verificación independiente.

Ausencias y tensiones Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, no asistirá al encuentro y sostuvo que no se puede trabajar para la ruptura. En declaraciones citadas por el texto, dijo: “No podemos trabajar para la ruptura. Hay que generar consensos para enfrentar al gobierno de Javier Milei”. También añadió: “No me van a ver en ninguna foto que no trabaje para ese fin”. En paralelo, el sanjuanino Uñac tenía previsto aprovechar la jornada para visitar Los Toldos junto con el candidato a gobernador Leonardo Nardini.

Agenda legislativa El cierre del texto ubica otra tensión en la Cámara de Diputados provincial, donde persiste el malestar de Facundo Tignanelli con la Liga de Intendentes. Allí se menciona una reunión en la Comisión de Juego de la Legislatura y una pregunta sobre los empleados de Omar Galdurralde en Lotería. El original vincula ese señalamiento con el escándalo por El Bandido en Marbella y con la posterior llegada de Galdurralde a un cargo de concejal en Lanús. La reunión de San Fernando aparece así como un movimiento de reordenamiento político con derivaciones en la discusión sobre candidaturas, presupuesto y conducción del espacio.