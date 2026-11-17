Con una inversión superior a los $18.000 millones financiada íntegramente con fondos provinciales, el proyecto proyectado y supervisado por EPSE vinculará la ET Solar Ullum con la ET Albardón/Chimbas mediante una nueva línea de alta tensión de 18 kilómetros





El gobernador Marcelo Orrego recorrió las obras de ampliación de la Estación Transformadora (ET) Solar Ullum 132/33 kV, la adecuación de la ET Albardón/Chimbas y la construcción de la Línea de Interconexión Eléctrica de 132 kV. El proyecto presenta un avance superior al 90% y representa una inversión a la fecha de más de $18.000 millones de pesos, financiada en su totalidad con fondos provinciales.





La iniciativa fue proyectada, licitada y es supervisada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), mientras que la ejecución está a cargo de la Unión Transitoria SIGMA S.A. – CONECTAR S.R.L.. En su pico máximo de actividad, los trabajos emplearon a más de 160 personas.









Beneficio directo para los usuarios y expansión solar

La obra tiene un doble impacto estratégico para la provincia:









1. Mayor confiabilidad en el suministro: Al vincular dos estaciones transformadoras clave, se incrementa la robustez y la capacidad de maniobra del Sistema Interconectado Provincial (SIP) ante eventuales cortes. De este modo, la energía contará con un camino nuevo y más seguro para llegar directamente desde los parques solares hacia zonas densamente pobladas como Chimbas y Rivadavia.





2. Evacuación de 180 MW de energía limpia: Permitirá inyectar al SIP y al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) la producción de dos nuevos parques solares fotovoltaicos: Ullum ALFA, de 50 MW (perteneciente a EPSE), y El Chaguar, de 130 MW (desarrollado por EPSE - Genneia).













Detalle de los tres frentes de obra





El despliegue de infraestructura abarca tres ejes fundamentales con especificaciones técnicas de alta complejidad:









• Ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum:









o Se suma una potencia de 200 MVA mediante la incorporación de dos nuevos transformadores de potencia de 100 MVA cada uno.





o Se encuentran en instancia de últimos ensayos seis (6) campos de 132 kV: cuatro (4) campos de línea y dos (2) de transformación.





o Finalizó la obra civil para el montaje de equipos de playa, incluyendo cañeros y trincheras para cables de media tensión en 33 kV (500 mm² de sección).





o Se ampliaron la sala eléctrica y la sala de celdas de 33 kV, incorporando protecciones, tableros de comando, medición, señalización, alarmas y sistemas inteligentes de monitoreo y control.





• Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV:









o Construida en su totalidad, cuenta con 18 kilómetros de extensión en configuración doble terna.





o Está conformada por 96 estructuras (postes de hormigón armado centrifugado y torres metálicas con bases de hormigón de gran volumen), atravesando sierras escarpadas e incluyendo un cruce sobre el río San Juan.





o Posee conductores montados de 435/55 mm², sistemas de puesta a tierra y cable de guardia OPGW con 48 fibras ópticas para el tráfico de datos y la comunicación entre ambas estaciones.





• Adecuación de la Estación Transformadora Albardón/Chimbas:









o Comprende la ampliación de instalaciones, actualización de sistemas de control e incorporación de equipamiento de playa que se acopla a las redes existentes operadas por Naturgy.





Etapa actual y próximos pasos





La inspección técnica de los trabajos está a cargo de un equipo de EPSE encabezado por el gerente Ricardo Rubio, el subgerente Andrés Paredes y la jefatura de inspección integrada a tiempo completo por Alfredo Ibazeta y Pablo Salvo, con el apoyo de las áreas civil, topografía, laboratorio de suelos, personal de campo, ingeniería y operaciones de la ETSU.





Actualmente, la obra transita la etapa de precomisionamiento, durante la cual se realizan ensayos y pruebas con la instalación totalmente desenergizada para verificar la integridad física, el aislamiento y el correcto conexionado de los equipos de media y alta tensión.





Una vez concluida esta fase, comenzará la puesta en marcha y energización controlada por etapas. Durante un período de 30 días, se verificará el comportamiento de ambas estaciones transformadoras y de la línea en condiciones reales de operación, instancia en la que también participará personal de los fabricantes para realizar los ensayos de garantía de los equipos.