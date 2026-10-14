La Libertad Avanza acordó cambios en la ley de Propiedad Privada para reponer restricciones eliminadas por el DNU 70/23. El texto será tratado el 21 de octubre y, si avanza, volverá al Senado.

Nicolás Mayoraz, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

El oficialismo acordó con bloques aliados en la Cámara de Diputados restituir límites a la venta de tierras a extranjeros y consiguió dictamen para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será tratado en el recinto el 21 de octubre. La decisión se alineó con el último fallo de la Corte Suprema, que mediante una cautelar interina repuso de manera temporal la vigencia de la ley de tierras derogada por el mega DNU 70/23.

El plenario de Legislación General y Asuntos Constitucionales se reunió apenas 24 horas antes de la sesión convocada por la oposición para derogar el decreto desregulador firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión. En ese contexto, La Libertad Avanza buscó ofrecer una salida a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites, pero no acompañan la derogación total del DNU. Según un referente del oficialismo, “los límites a la venta de tierra podría haber juntado cierto consenso, pero eliminar por completo el DNU 70 tendría un costo terrible por la incertidumbre que generaría”.

Alcance del DNU El mega decreto 70/23 eliminó regulaciones sobre comercio, transporte, mercado laboral, salud e inmuebles, entre otros sectores. Entre otras medidas, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó tasas bancarias y cuotas de prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Por la amplitud de esos cambios, desde el oficialismo advirtieron que una derogación total podría generar un “caos administrativo y procesal”, según la expresión atribuida a un referente de La Libertad Avanza.

En el inicio de la reunión de comisión, el diputado de la UCR Diógenes Gonzáles propuso incorporar dos artículos al dictamen: el artículo 38, que deja sin efecto el artículo 134 del DNU 70/23, y el artículo 39, que restituye la vigencia de la ley 26.737. La diputada peronista Paula Penacca cuestionó el cambio de posición del oficialismo, que en el Senado había impulsado la eliminación de los límites y ahora aceptó retroceder. En su intervención dijo: “Qué manotazo de ahogado que pegaron. Tuvieron que desempolvar una media sanción que venía del Senado”.

Qué cambia la ley El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto, incorpora además restricciones para las expropiaciones, al exigir que el Estado justifique de forma expresa y estricta la declaración de utilidad pública. También modifica el cálculo de la compensación por expropiaciones, que deberá tomar como referencia el valor de mercado y contemplar el lucro cesante, es decir, la ganancia dejada de percibir. A eso suma reglas para la restitución sumaria de inmuebles ocupados en un plazo de 72 horas si el dueño acredita documentación, y desalojos por falta de pago con una intimación previa de 10 días.

La ley de tierras aprobada en diciembre de 2011, que quedó vigente tras la cautelar de la Corte, establece que una persona física o jurídica extranjera no puede ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. Además, la misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% del cupo habilitado para extranjeros. El texto también restringe la adquisición de tierras rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera. Si Diputados aprueba la modificación, la iniciativa deberá volver al Senado para su sanción definitiva.