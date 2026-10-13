El objetivo del oficialismo es tener un dictamen antes de fin de mes

El oficialismo de la Cámara de Diputados confirmó que buscará firmar dictamen del Presupuesto 2027 el 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto a mediados de noviembre, en el inicio del debate de la denominada “ley de leyes”. La definición fue comunicada por Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, durante la primera reunión informativa del tratamiento legislativo. El cronograma fija el ritmo de la discusión en un contexto en el que el texto aún debe atravesar una serie de exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo.

La reunión comenzó a las 12.25 y contó con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En ese ámbito, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, consultó por la organización del debate y señaló que su bancada había distribuido un expediente con inquietudes sobre el financiamiento de las universidades. Según planteó, esa cuestión debería incluir una instrucción al jefe de Gabinete para cumplir la ley aprobada y el fallo judicial que ordenó lo mismo.

Universidades y control parlamentario

Martínez pidió además que el proyecto de Presupuesto 2027 reformule el capítulo universitario para incrementar los créditos previstos y asegurar el “pleno cumplimiento al ejercicio universitario”. También propuso que los recursos salgan de la reducción de la jurisdicción de obligaciones a cargo del Tesoro, con el objetivo de no modificar el resultado financiero. Benegas Lynch calificó esa inquietud como “razonable”, aunque aclaró que la presidencia de la comisión no tiene competencia para dar indicaciones de gestión a la Jefatura de Gabinete. Más tarde, Silvana Giudici, secretaria Parlamentaria del bloque oficialista, sostuvo que los diputados no pueden instruir al jefe de Gabinete y que el planteo universitario no sería resuelto en esa reunión.

Calendario legislativo

El titular de la comisión detalló que el debate seguirá este miércoles con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y que el 20 de octubre concurrirán más funcionarios del Ejecutivo. Luego, anticipó otra reunión informativa para el 27 de octubre y el dictamen al día siguiente. Después de esa instancia, dijo que habría un impasse por la visita del Papa León XIV y por las elecciones en Estados Unidos, a las que fueron convocados varios diputados.

Según el esquema informado por Bertie Benegas Lynch, entre el 2 y el 6 de noviembre la atención estará puesta en los comicios estadounidenses, y entre el 9 y el 13 de noviembre en la visita papal. Luego, la actividad parlamentaria se reanudaría entre el 16 y el 20 de noviembre, con una sesión prevista probablemente para el miércoles 18. En ese tramo, el diputado de Unión por la Patria Pablo Todero consultó si asistiría el ministro de Economía, Luis Caputo, pero Benegas Lynch respondió que comparecerán secretarios y subsecretarios que ya dieron respuesta sobre los temas y sugirió continuar con esas exposiciones.