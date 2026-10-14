La audiencia fue fijada para este miércoles a las 14.30 en Tribunales. La Fiscalía comunicará los hechos investigados y las posibles responsabilidades del exgobernador, exautoridades de OSSE y representantes de la empresa adjudicataria.

La presunta desviación de fondos e irregularidades en la ejecución, provisión de insumos y fiscalización del Acueducto Gran Tulum pasó al plano penal en San Juan. La Justicia provincial busca establecer si las decisiones adoptadas en torno a esa obra de infraestructura provocaron un perjuicio económico contra el erario público.

En ese marco, el fuero de Sergio Uñac, Cristian Andino y Humberto Gonzalo Caballero incide en la dinámica del proceso, ya que esas inmunidades impiden por ahora una eventual medida cautelar privativa de la libertad. El Código Procesal Penal habilita ese tipo de medidas después de la imputación, si el juez lo considera pertinente.

La lista de citados El expediente está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con investigaciones conducidas por Francisco Pizarro y Sebastián Gómez. Según el material judicial, deberán comparecer once personas, entre exfuncionarios, auditores y empresarios, siempre acompañados por sus representantes legales. Entre los convocados figuran el exgobernador Sergio Uñac y el exministro de Infraestructura Julio César Ortiz Andino.

También fueron incluidos exautoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE): Cristian Felipe Andino, Sergio Fabián Ruiz, Juan Carlos Caparros y Guillermo Nicolás Sirerol. La nómina se completa con Humberto Gonzalo Caballero, Francisco José Javier Correa, Rolando Vicente Caruso y Juan Antonio Sánchez, además de Gustavo Fabián Mastelono, titular de Krah América Latina S.A., y Gustavo Horacio Monti, apoderado local del consorcio.

Fecha de la audiencia La formalización del proceso penal quedó fijada para el miércoles 14 de octubre a las 14:30, en la Sala 9 del subsuelo del Palacio de Tribunales. En esa audiencia, la Fiscalía detallará los cargos atribuidos a cada uno de los investigados y el marco legal aplicable. La apertura de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) es un paso obligatorio para garantizar la defensa y no define, en esta etapa, la culpabilidad de los imputados.