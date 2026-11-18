La Casa Rosada busca dictamen en el Senado y necesita 37 votos para aprobar la reforma. San Juan aguarda esa definición antes de enviar su propio proyecto electoral.

El Gobierno de Javier Milei retiró las listas colectoras de su proyecto de reforma electoral para intentar destrabar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de las elecciones presidenciales de 2027. La decisión apunta a sumar respaldos en el Senado, donde el oficialismo no consiguió hasta ahora las firmas necesarias para avanzar con el dictamen.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, anunció el cambio al reanudarse la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Según la información difundida, el oficialismo necesitaba diez firmas para obtener el dictamen que habilite el tratamiento en el recinto. La Libertad Avanza contaba con ocho apoyos seguros: sus seis senadores y los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez.

Además, otros cinco legisladores todavía no habían confirmado su voto: el correntino Camau Espínola, el catamarqueño Flavio Fama, la tucumana Beatriz Ávila, la jujeña Carolina Moisés y la cordobesa Alejandra Vigo. La supresión de las colectoras quedó así como la concesión política utilizada para intentar ordenar la negociación parlamentaria. Aun con ese cambio, el Gobierno nacional sigue necesitando 37 votos para aprobar la reforma en el Senado.

Impacto en San Juan En San Juan, la discusión nacional condiciona otra reforma en preparación. El Gobierno de Marcelo Orrego tiene listo el proyecto para modificar el sistema electoral provincial, pero espera la definición sobre las PASO antes de enviarlo a la Cámara de Diputados. La propuesta prevé implementar la Boleta Única de Papel (BUP), dividida en dos papeletas: una para gobernador y diputados, y otra para intendentes y concejales.

Si el Congreso nacional demora la suspensión de las PASO hasta diciembre, el oficialismo sanjuanino evalúa convocar a una sesión extraordinaria en enero o febrero para tratar la reforma. Tras la derogación de la ley 613-N, la provincia dejó de tener el límite de 18 meses para modificar su sistema electoral antes de una elección, aunque la Constitución Nacional fija un tope de seis meses previos a los comicios.

En ese marco, si la reforma se aprobara en enero, ganaría fuerza la posibilidad de que San Juan vote con las nuevas reglas en julio de 2027. El cronograma provincial quedó atado a la definición legislativa en Buenos Aires, que puede terminar de ordenar el calendario electoral sanjuanino.