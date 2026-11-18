La ministra de Capital Humano de la Nación visitó escuelas de Albardón para conocer experiencias de alfabetización y nuevas propuestas de enseñanza. Además, acompañada por el gobernador Marcelo Orrego, recorrió Ex Casa Activa, un espacio de contención infantil

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, visitó establecimientos educativos de San Juan y destacó las experiencias pedagógicas y los avances en innovación que se desarrollan en la provincia. “Visité las escuelas innovadoras, que me parecen una maravilla, y también estuve en una escuela primaria”, expresó la funcionaria nacional tras conocer las propuestas educativas. A esto se sumó una recorrida con el gobernador Marcelo Orrego, por el futuro establecimiento que contendrá niños sin cuidados parentales.

En Albardón, la agenda incluyó la Escuela Ejército de los Andes, donde se presentó el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y su articulación con “Escuelas Alfa en Red”. Durante la visita, las autoridades recorrieron aulas e intercambiaron experiencias sobre lectura, escritura y seguimiento de los aprendizajes.

También visitaron la Escuela Secundaria Juan Mantovani, donde se presentó el programa “Secundarias Innovadoras”. Allí, Pettovello conoció la propuesta institucional y compartió un espacio de intercambio con equipos directivos, docentes y estudiantes.

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, acompañó ambas actividades y explicó los principales lineamientos de las políticas educativas provinciales, orientadas a fortalecer los aprendizajes e incorporar nuevas herramientas y propuestas de enseñanza.

Como parte de la agenda en la provincia, el gobernador Marcelo Orrego recibió a la ministra Sandra Pettovello y la acompañó en una recorrida por el edificio de la ex Casa Activa, donde el Gobierno de San Juan proyecta poner en funcionamiento un complejo residencial destinado a niños sin cuidados parentales.

Durante la visita, el mandatario explicó que las obras de infraestructura están prácticamente finalizadas y que resta avanzar con la incorporación del equipamiento necesario para poner en marcha el dispositivo, que tendrá capacidad para albergar aproximadamente a 100 niños.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, presentó las características del proyecto y las acciones de acompañamiento a las familias, en articulación con las autoridades nacionales y provinciales.

El proyecto de Casa Activa contempla dos espacios de asistencia social: uno destinado a niños sin cuidados parentales y otro orientado a personas con consumos problemáticos. La iniciativa busca ampliar la capacidad de respuesta del Estado y fortalecer los dispositivos de protección y acompañamiento social.