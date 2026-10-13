El Director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, Federico Ramos, detalló los alcances del nuevo galardón impulsado por el gobernador, el cual contará con dos categorías y publicará sus bases y condiciones en las próximas semanas.

Ramos anuncio detalles de los premios Cenit

En el marco de una jornada de reconocimientos en la provincia, marcada por la entrega de los premios Domingo Faustino Sarmiento a las mejores tesis de grado y posgrado, las autoridades provinciales dieron a conocer la creación de una nueva distinción: los premios Cenit.

El anuncio fue presentado por el gobernador provincial con el objetivo de ampliar el reconocimiento científico más allá de los trabajos académicos puntuales. Al respecto, el Director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, Federico Ramos, explicó: “Dentro de las iniciativas que tenemos en el gobierno de la provincia referida a la gestión de ciencia y tecnología, tenemos, por supuesto, el premio Domingo Faustino Sarmiento, que es un máximo galardón en reconocimiento a las tesis en la provincia, pero necesitábamos disponer de un premio que reconociera a la persona en función de su trayectoria y también aquellos jóvenes en el ámbito académico”.

El significado del galardón y sus categorías

Ramos especificó el origen conceptual de la distinción al señalar que “SENIT es un concepto que proviene de la astronomía, que implica el punto más alto”. Bajo esta premisa, la distinción buscará alcanzar a investigadores e investigadoras pertenecientes a diversas unidades académicas locales, incluyendo a la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo.

El certamen estará estructurado en dos ramas diferenciadas:

Cenit Legado: Orientada a quienes “han participado, han contribuido en base a su trayectoria y méritos académicos en una sólida exposición en la provincia de ciencia y tecnología”.

Cenit Futuro: Diseñada específicamente para “aquellos jóvenes que están dando sus primeros pasos en la investigación científica y que aportan valor a la provincia y que seguramente van a tener esa sólida permanencia en la provincia en función de sus parámetros académicos”.





Convocatoria y plazos de entrega

Respecto a la publicación de los requisitos y la apertura formal del certamen, el funcionario anticipó los tiempos previstos para su implementación. “En aproximadamente en dos semanas vamos a compartir las bases y condiciones y esperamos que este año sea el galardón el premio”, confirmó Ramos.