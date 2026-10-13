El Gobierno nacional designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia, quien dejó el cargo tras sufrir un accidente. La comunicación fue realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, que atribuyó el cambio a la necesidad de asegurar la continuidad administrativa del área. En el anuncio, la cartera también expresó deseos de pronta recuperación para el funcionario saliente.

Según el comunicado oficial, la designación apunta a “garantizar la continuidad de la gestión” y a profundizar un proceso de optimización iniciado en el área. El Ministerio de Salud sostuvo que la prioridad será fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías y mejorar la administración de los recursos destinados a las prestaciones para personas con discapacidad. En ese marco, la decisión se presenta como una definición de gestión con impacto directo sobre la ejecución y supervisión de fondos públicos.

En las primeras horas del día, Rodrigo Sbarra había sido ubicado de manera interina al frente del área, según informó la agencia Noticias Argentinas. Esa medida quedó formalizada a través de la disposición 1376/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, que lo designaba temporalmente hasta el eventual regreso de Pablo Di Liscia. Más tarde, el Gobierno confirmó el nombramiento de Masaragian, con lo cual quedó resuelta la conducción del área.

Perfil del funcionario

Antes de asumir esta función, Diego Masaragian se desempeñaba como Administrador Nacional de Establecimientos de Salud, cargo que asumió en julio de 2025. Desde esa posición estuvo a cargo de la gestión integral de hospitales nacionales como el Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). El Ministerio de Salud también señaló que antes fue Director Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización.

La cartera sanitaria destacó que esa trayectoria en gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente para la nueva responsabilidad dentro del ministerio. El cambio se produce en un área sensible por el alcance de las prestaciones y por la necesidad de sostener los circuitos de control y auditoría sobre recursos públicos. Con la designación ya informada, el punto a seguir será la implementación de la línea de trabajo anunciada por el Ministerio de Salud y la continuidad operativa de la secretaría.