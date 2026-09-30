El Gobierno avanzó este miércoles en París en la búsqueda de apoyo de los gobernadores para eliminar o, al menos, suspender las PASO en 2027, durante una cena encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La reunión se realizó en la planta baja de la Embajada argentina en Francia, en el marco de la Argentina Week, y reunió a 12 mandatarios provinciales y a la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto. La Casa Rosada necesita construir consensos en el Congreso para modificar el esquema electoral y llegar a las elecciones generales de 2027 sin primarias, ya sea por eliminación o por una nueva suspensión.

Según una fuente oficial que participó del encuentro y habló con la Agencia Noticias Argentinas, las conversaciones “estaban encaminadas” y se llegaría “a un acuerdo para lograr el objetivo”. Esa definición, sin embargo, describe el estado de las tratativas y no una decisión legislativa ya resuelta. En ese marco, la cena funcionó como un canal de negociación política con las provincias, que conservan peso en la construcción de mayorías parlamentarias. El oficialismo busca evitar un nuevo trámite electoral con PASO en un contexto de discusión sobre el diseño institucional de las próximas elecciones nacionales.

Canal directo con las provincias

La reunión también exhibió la decisión del Gobierno de profundizar la comunicación directa con los gobernadores a través de Santilli. Según la revisión interna que hizo la administración nacional, el trato dispensado a los mandatarios en actividades anteriores, como en Estados Unidos, será modificado. En ese contexto, durante el encuentro se repasó la relación con las provincias, la evolución de la coparticipación durante el último mes y las conversaciones sobre las agendas particulares de cada distrito. El mensaje político fue que la interlocución con los gobernadores quedó concentrada en un esquema más directo y con menor intermediación.

Además de Santilli, participaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, lo que marcó el nivel de relevancia asignado al encuentro por la Casa Rosada. El presidente Javier Milei no concurrió a la sede de la Embajada argentina y permaneció en el hotel para participar por zoom de la cumbre de IDEA en Mar del Plata. Entre los presentes estuvieron Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Tierras rurales

En la misma cena, el Gobierno inició sondeos con los gobernadores sobre un nuevo esquema para las tierras rurales, a partir del escenario abierto por el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la cautelar que suspendía la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. La intención oficial sería analizar modificaciones que habiliten la inversión privada extranjera, pero con resguardos para operaciones vinculadas con Estados extranjeros, zonas de frontera y recursos estratégicos. Durante el tratamiento en el Senado, el Gobierno había retirado ese capítulo del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada para facilitar su aprobación.

Una de las alternativas que se evalúan sería incorporar un artículo en el proyecto de Soberanía enviado por el oficialismo. La agenda continuará este jueves con la participación de Milei en el acto central de la Argentina Week en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde dará un discurso. Después se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo y participará de la recepción ofrecida por el mandatario francés a la delegación oficial argentina.