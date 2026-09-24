La Libertad Avanza y bloques aliados acordaron modificar el régimen de designación y remoción de directores. La reforma elimina los dos tercios para apartarlos y deja la decisión en el Senado.

La Libertad Avanza acordó con bloques dialoguistas sesionar este jueves para reformar el proyecto sobre el Banco Central y mantener en el Senado la exclusividad para la elección y remoción de sus directores, que pasarían a definirse por mayoría absoluta.

El cambio central es que ya no se requerirán los dos tercios para remover a un director, como establecía el texto aprobado en la Cámara de Diputados, sino una mayoría absoluta. Según el material consensuado en la reunión de Labor Parlamentaria, la sesión fue fijada para mañana a las 12 e incluirá también modificaciones a la ley de Zonas Frías.

Con esa redacción, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados, que tendrá que resolver si acepta las modificaciones o insiste con el texto aprobado el 26 de agosto. La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, confirmó que se introducirán cambios sobre los nombramientos de los directores y explicó que se establecerá que solo podrán ejercer en comisión durante el año parlamentario, como ocurre con los jueces de la Corte Suprema.

Pliego en comisión En paralelo, la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, firmó el dictamen de designación del economista Martín Vauthier como director del BCRA, cargo que asumió en comisión en marzo de este año. Aunque el oficialismo avanzó con ese despacho, la conducción del bloque oficialista no prevé votar el pliego hasta que el Gobierno envíe el resto de las propuestas de directores que ya ejercen funciones en comisión.

La estrategia oficial es que todos los pliegos queden aprobados antes de fin de año, dado que la reforma en discusión limitaría la permanencia en comisión al año parlamentario. Vauthier es un economista cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, y su mandato se extendería hasta 2028, al igual que el de Santiago Bausili.

Antecedentes y alcance Antes de llegar al Banco Central, Vauthier integró desde 2024 el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Entre 2021 y 2023 trabajó en la consultora Anker Latinoamérica, fundada por Caputo, antes de que el ministro disolviera la firma para incorporarse a la función pública.

La definición legislativa abrirá una nueva instancia en Diputados y, al mismo tiempo, dejará pendiente la aprobación de los pliegos de las autoridades del organismo hasta que el Poder Ejecutivo complete el envío de las designaciones restantes.