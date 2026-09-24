La iniciativa fue presentada en la ONU por Christopher Landau y Pablo Quirno. Busca canalizar inversiones en transporte, energía, minería y tecnología digital.

Estados Unidos y Argentina lanzaron el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta orientada a modernizar la infraestructura que vincula sectores económicos clave del país con puertos atlánticos y mercados occidentales.

El anuncio fue encabezado por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el canciller argentino, Pablo Quirno, durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos. Según la declaración conjunta difundida por ambos gobiernos, el esquema apunta a facilitar inversión pública y privada de largo plazo.

Alcance sectorial La iniciativa contempla transporte, energía e infraestructura digital, con foco en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos y redes para generación y transmisión eléctrica. También incluye la promoción de exportaciones argentinas de minerales, petróleo y gas, rubros que los dos gobiernos ubican entre los objetivos del corredor.

En materia de transporte, ambos países prevén identificar proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos. La declaración señala que las empresas estadounidenses podrían participar en licitaciones o actuar como subcontratistas, lo que abre una vía de inserción para proveedores vinculados a obras y servicios de infraestructura.

Energía y minería El capítulo energético busca desarrollar comercialmente los recursos de Vaca Muerta mediante inversión, tecnología e instrumentos financieros de Estados Unidos, entre ellos préstamos directos, garantías y seguros para movilizar capital, equipamiento y servicios. En paralelo, el corredor prevé identificar oportunidades asociadas al Acuerdo Marco de Minerales Críticos entre ambos países para respaldar la minería y el procesamiento de esos recursos, con impacto potencial sobre las cadenas globales de suministro.

Para financiar y asistir los proyectos, la iniciativa menciona herramientas de organismos estadounidenses como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM) y la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), además de recursos del sector privado. Del lado argentino, el compromiso es fortalecer el marco legal y regulatorio y las protecciones a la inversión, con reglas transparentes y previsibles para las concesiones de infraestructura.

Marco político El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global y se integra a la estrategia estadounidense de respaldo a corredores económicos considerados clave para sus cadenas de suministro. El próximo paso dependerá de la identificación de proyectos prioritarios y de la capacidad de ambos países para convertir el anuncio en licitaciones, financiamiento y contratos concretos.