La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política en la que se confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias durante todo diciembre. El llamado se formalizará este viernes mediante un decreto del Poder Ejecutivo, con el objetivo de habilitar el funcionamiento del Congreso en el último mes del año. La definición se tomó en un contexto de definiciones parlamentarias y de estrategia electoral dentro del oficialismo.

El encuentro duró poco más de una hora y cincuenta minutos y se realizó en las oficinas del ex Ministerio del Interior. Participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La reunión estaba prevista para las 13, pero comenzó con más de media hora de demora porque algunos de sus integrantes acompañaron al presidente Javier Milei en su encuentro bilateral con el mandatario de Polonia, Karol Nawrocki, de visita en el país.

Agenda legislativa El temario abordado giró en torno a la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la estrategia parlamentaria para el cierre del año. En paralelo, el Poder Ejecutivo retomó el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tiene media sanción del Senado, luego del traspié que sufrió en Diputados la semana pasada. También busca avanzar con la discusión del Presupuesto 2027, una pieza central para la administración de recursos del próximo ejercicio.

La principal apuesta del oficialismo está puesta en la reforma electoral, que contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. Ese proyecto comenzará a debatirse el próximo jueves en la Cámara alta, en una semana que también incluye el tratamiento de la Ley de Ludopatía, cuyo análisis continuará este miércoles en comisiones del Senado. Según la agenda oficial, el bloque libertario pretende avanzar con un dictamen propio sobre esa iniciativa.

Temario ampliado En ese contexto, el Gobierno confirmó que la convocatoria a extraordinarias abarcará por el momento únicamente diciembre. La intención es sumar al temario, además del Presupuesto 2027 y la reforma electoral, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la cuestión Malvinas; el denominado Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos. La agenda parlamentaria quedará así concentrada en proyectos de alto impacto institucional, fiscal y regulatorio, con definiciones que dependerán de la capacidad de negociación del oficialismo en ambas cámaras.

La semana legislativa comenzará este miércoles con la presentación del jefe de Gabinete ante el Senado para brindar su primer informe de gestión. Diego Santilli deberá responder más de 1.200 preguntas formuladas por distintos bloques, en una instancia que funcionará como primer test político de la nueva etapa parlamentaria. El avance de las extraordinarias y la incorporación final de proyectos al temario quedarán sujetos al decreto que se firmará este viernes.