El gobierno de Lula confirmó que Julio Bitelli no volverá a la Argentina. También excluyó a Javier Milei de la asunción presidencial del 5 de enero de 2027.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que el embajador brasileño en la Argentina, Julio Bitelli, no regresará a Buenos Aires y que la representación diplomática seguirá a cargo de un encargado de negocios. La decisión profundiza el deterioro del vínculo con la administración de Javier Milei y se produjo después de las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, sobre el proceso electoral brasileño.

Según fuentes cercanas al canciller brasileño, Mauro Vieira, Bitelli volverá solo para realizar la mudanza y luego la sede quedará “al nivel de encargado de negocios por un rato más”. Eduardo Uziel continuará al frente de la representación en Buenos Aires. La medida ratifica una decisión que Brasil había comunicado en agosto, cuando resolvió no reponer al embajador en su puesto.

Antecedentes del conflicto

La relación bilateral ya venía deteriorada por los agravios públicos de Milei contra Lula. Hasta ahora, sin embargo, quedaba abierta la posibilidad de una normalización diplomática. La confirmación de que Bitelli no volverá cierra esa alternativa y mantiene el vínculo en un nivel inferior al de embajador. En paralelo, el gobierno brasileño resolvió no invitar a Milei a la ceremonia de asunción de Lula, prevista para el 5 de enero de 2027.

El cruce por la elección brasileña

Las declaraciones de Quirno se produjeron el sábado, durante la mesa televisiva de Juana Viale, en una respuesta al periodista de Clarín Ignacio Ortelli. Allí, el canciller argentino sostuvo que no se había reconocido formalmente la victoria de Lula porque había “situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación”. También afirmó que el resultado es reconocido por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, aunque sostuvo que ese reconocimiento no cambiaba la posición argentina.

El organismo electoral brasileño proclamó la reelección de Lula durante el escrutinio. El mandatario obtuvo el 51,78% de los votos válidos frente al 48,22% de Flávio Bolsonaro, en el balotaje del 25 de octubre. La respuesta de Quirno generó malestar en Brasilia, donde consideraron que la expresión excedió una disputa política y afectó una relación considerada central para ambas economías.

Venezuela y la representación de intereses

Otro tramo de la entrevista agravó la tensión. Quirno cuestionó el desempeño de Brasil como representante de los intereses argentinos en Venezuela y afirmó que el gobierno de Lula dejó de cumplir esa función después de que Milei retuiteara una fotografía del presidente brasileño junto a Nicolás Maduro. “Brasil no estaba representando nuestros intereses en Venezuela (...) y nos dejaron en Venezuela sin representación, poniendo en riesgo de vida a nuestros ciudadanos”, dijo el canciller.

Desde Brasilia rechazaron esa reconstrucción. Según las fuentes diplomáticas citadas por Clarín, Brasil asumió la representación de los intereses argentinos en agosto de 2024, después de la expulsión de los diplomáticos argentinos de Venezuela, y mantuvo esa tarea durante los cruces entre Milei y Lula. El gobierno brasileño dejó de ejercer esa función en enero de 2026, en un marco que fuentes de Itamaraty atribuyeron a una reorganización técnica de la misión.

La continuidad de Eduardo Uziel como encargado de negocios evita una ruptura formal, pero confirma que la relación diplomática seguirá reducida. La variable inmediata a seguir es si ambas administraciones reabren canales de diálogo o si el vínculo queda limitado a la gestión mínima de la representación consular y política.