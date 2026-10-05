El Gobierno Nacional volverá a reunir este martes a la Mesa Política en la Casa Rosada, en un encuentro convocado para las 13:00 que tendrá como eje el análisis del rumbo de la gestión y la coordinación legislativa. La cita se produce en un contexto de tensiones internas que, según el texto oficial, aún no fueron resueltas.

Como ocurre cada martes, el órgano que nuclea a los principales dirigentes del oficialismo repasará los ejes de gestión y los proyectos de La Libertad Avanza en el Congreso. Entre las prioridades figuran la reforma electoral en el Senado y el avance del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas en la Cámara de Diputados. También quedó pendiente el debate del Presupuesto 2027, previsto para fines de este mes.

Tensiones internas En paralelo, la discusión incluye la posición que sostienen la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El texto señala que Bullrich marcó distancia de varias decisiones del Gobierno, mientras que Milei mantiene desconfianza por esos movimientos. Pese a ese ruido interno, no se espera una ruptura con la ex ministra de Seguridad, que conserva peso en el voto crítico de Javier Milei más allá de su base electoral.

En ese marco, Bullrich respondió sobre una eventual candidatura presidencial: “Siempre hay que saber cuál es tu momento. Yo probé una vez y no llegué. Ahora voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país. No me voy a apurar. Tampoco tengo tanto tiempo”. La definición se conoció mientras el oficialismo busca ordenar su agenda política y parlamentaria.

La reunión del armado político se realizará inmediatamente después de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. En forma paralela, integrantes del Gabinete nacional tendrán actividades oficiales durante la jornada: a las 9:00, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, participará de la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo en Ezeiza; a las 13:00, el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará en el AmCham Health Forum 2026 en Puerto Madero; y a las 16, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, asistirá a la apertura de los Premios Revista Quórum en la Facultad de Derecho de la UBA.