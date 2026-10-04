Un sector de los radicales y el PRO quiere segiuir con las Paso

El Gobierno nacional sigue sin asegurar en el Senado los 37 votos necesarios para suspender las PASO, en una discusión en la que el PRO y un sector de la UCR aparecen como los principales obstáculos. La negociación se da en paralelo a los intentos del oficialismo por sumar respaldos de gobernadores provinciales para una reforma electoral que también incluye cambios en financiamiento y reglas de competencia. El dato central es que La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita al menos 16 apoyos adicionales.

Según el texto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo conversaciones con 13 gobernadores en París sobre dos iniciativas que el presidente Javier Milei considera centrales: la reforma electoral y el Presupuesto 2027. Esos contactos, sin embargo, todavía no alcanzan para garantizar la mayoría requerida en la Cámara alta. En ese esquema, la UCR conserva 10 bancas y el PRO otras tres, por lo que ambos bloques siguen siendo determinantes para la votación.

Apoyos y resistencias Entre los mandatarios que, de acuerdo con el material, quieren mantener las PASO figuran Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Marcelo Orrego, de San Juan; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Carlos Sadir, de Jujuy; y Claudio Vidal, de Santa Cruz. En varios de esos casos, el texto aclara que no cuentan con senadores propios o que sus representantes no responden directamente al gobernador. Del otro lado, se mencionan como favorables a suspender o eliminar las primarias a Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut).

Poroteo en la Cámara alta El oficialismo podría sumar, siempre según el detalle consignado, los votos de Julieta Corroza (Neuquén), Guillermo Andrada (Catamarca), Flavia Royón (Salta), Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sandra Decut (Misiones), además de Alejandra Vigo (Córdoba). En el radicalismo también podrían acompañar Eduardo “Peteco” Vischi y Mercedes Valenzuela (Corrientes), Silvina Schneider (Chaco) y Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza), aunque en este último caso persisten dudas. En cambio, el texto ubica en la vereda contraria a los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama, de Buenos Aires, y a Carolina Losada y Eduardo Galaretto, de Santa Fe. También rechazan la eliminación de las PASO los tres senadores del PRO: Martín Goerling Lara, María Cristina Huala y Andrea Cristina.

Contenido del proyecto La iniciativa incorpora la aplicación de la ley de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a cargos electivos a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos. Además, elimina las elecciones primarias obligatorias para cargos nacionales y para la Presidencia, y deja en manos de cada alianza o partido su mecanismo de selección de postulantes. Para reconocer candidaturas presidenciales se exigiría el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso se pediría el 0,5% del padrón de cada distrito. También se fija que los partidos con reconocimiento nacional deberán estar inscriptos en al menos 10 distritos y contar con afiliados equivalentes al 0,1% del padrón nacional.

Financiamiento y próximos pasos El proyecto, además, elimina el aporte estatal para campañas y eleva del 2% al 35% el límite de aportes privados que podría recibir cada partido o alianza. El único aporte público anual que conservarían las fuerzas políticas sería el del Fondo Partidario Permanente. La reforma también suprime la publicidad gratuita en medios y el debate presidencial obligatorio, y modifica la ley de Boleta Única de Papel para habilitar la opción de “boleta completa” e incorporar elecciones provinciales cuando coincidan con los comicios nacionales. Con ese texto en discusión, la definición queda atada a la capacidad del oficialismo de ordenar apoyos antes de la votación en el recinto.